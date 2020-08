PAN pide en el Senado no politizar investigación por caso Odebrecht

Que la investigación sobre el caso Odebrecht en México y la participación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sea transparente y conforme a derecho, además de autónoma e imparcial, demandó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República.

En un pronunciamiento que dieron a conocer durante conferencia de prensa, los legisladores panistas exigieron que no se politice la persecución de los delitos, que se castigue la corrupción sea quien sea, se imparta justicia y se acabe la impunidad.

"Los hechos de corrupción deben ser castigados, pero antes deben probarse. Demandamos que la investigación que lleve a cabo la fiscalía sea profesional, transparente, y conforme a derecho; que la actuación sea realmente como corresponde a este órgano: imparcial y apegada a la ley; que se lleve a cabo con total transparencia y sin politizar la persecución de los delitos", dijo Guadalupe Murguía.

Los legisladores exigieron conocer con precisión el estatus jurídico del exdirector de Pemex y sus colaboradores, puesto que Lozoya Austin fue extraditado al país primero en carácter de imputado, luego como testigo colaborador y hoy como denunciante; derivado de la gravedad de los hechos que han confesado, demandó la senadora, "ameritarían prisión preventiva de carácter oficioso (...) dice haber sido un instrumento no doloso para realizar y cometer una serie de hechos, supuestamente no conocía que esos hechos eran constitutivos de delito y aun cuando desvío recursos a favor de él mismo, su mamá, hermana, y esposa. En esta condición no sabemos cuál es la condición que tiene el exdirector de Pemex porque los únicos que han confesado los hechos son él y sus colaboradores quienes forman parte de esta presunta red de corrupción".

Ayer martes, el exdirector General de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusó ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el expresidente Enrique Peña Nieto y su colaborador más cercano, Luis Videgaray Caso, le ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht para el pago a asesores extranjeros en la campaña de 2012, legisladores y un partido político.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos acompañada de recibos, un video y cuatro testigos de sus dichos como pruebas, por lo que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y en caso de ser necesario citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Estado Luis Videgaray Caso.

Hoy miércoles en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, así como todos los implicados, deberán ser llamados a comparecer y declarar.