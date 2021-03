PAN pide protección a candidatos ante violencia en el país

El Partido Acción Nacional (PAN) pidió salir a votar masivamente el próximo 6 de junio para detener el retroceso que ha generado en el país, el gobierno de Morena. También pidió la protección de los candidatos en este proceso, puesto que a la fecha han sido asesinados 88 políticos.

Durante el arranque de las campañas electorales este fin de semana en Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Colima y Guerrero, Acción Nacional pidió rescatar a México de la destrucción y retroceso al que está llevando el gobierno de Morena, aseguró el presidente, Marko Cortés Mendoza.

"Estamos listos para rescatar a México de la destrucción y retroceso morenista. Ya empezaron formalmente las campañas en cinco estados y en las próximas semanas iniciarán en las demás entidades y a nivel federal. Acción Nacional lleva a este proceso electoral a las y los mejores candidatos para que sin pretextos se den los resultados que esperan las y los mexicanos", sostuvo.

Frente a la inseguridad y polarización política, el presidente del PAN pidió al gobierno federal cuidar a todos los ciudadanos y hacer efectiva la protección de las candidatas y candidatos a puestos de elección popular para evitar que el proceso electoral sea violento.

"Lo anterior debido al creciente número de víctimas de la violencia política, pues de acuerdo con la consultora Integralia, de septiembre 2020 a la fecha, 88 políticos han sido asesinados, mientras que en el proceso de 2018 fueron ultimadas 112 personas", dijo.

El dirigente consideró que la clave de la elección estará en el nivel de participación de los ciudadanos en las urnas porque mientras más votos se tengan, más fácil será superar el clientelismo y la manipulación electoral.

"Por eso convocaremos a la sociedad a participar, para que masivamente salga la gente a votar y poder asignar eficientemente los recursos públicos para la reactivación económica, la seguridad y salud pública, además de lograr para México, los tan necesarios equilibrios y contrapesos.

Estamos seguros que, si la mayoría salimos a votar, vamos a ganar la mayoría de las gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales y federales", insistió.

Cortés Mendoza exigió al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales de Morena, a conducirse con imparcialidad durante el proceso, que respeten la ley y que no usen recursos públicos para las campañas de sus candidatos.

"También exigimos al gobierno morenista agilizar, descentralizar y despolitizar el proceso de vacunación, de no hacerlo se seguirán perdiendo vidas que pudieran salvarse, empleos que pudieran haberse cuidado generando la reactivación económica, de no hacerlo también afectaría la participación electoral", señaló.