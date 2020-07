PAN pide que consejeros del INE tengan experiencia e independencia

En la víspera de que se reactive en la Cámara de Diputados el proceso de designación de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el líder nacional panista, Marko Cortés, exigió que prive en ese proceso la selección de perfiles con experiencia, independencia e imparcialidad.

El panista alertó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira a esa institución autónoma, por lo que llamó a toda la sociedad civil organizada a cuidar juntos al árbitro electoral.

Por eso, y ante las afirmaciones del presidente en el sentido de que se convertirá en "guardián" de la elección federal, para denunciar si aprecia que hay fraude, Cortés Mendoza le demandó al jefe del Ejecutivo dedicarse a gobernar, que esa sí es su tarea.

"Hay que decirle con toda claridad que este organismo, así como el Tribunal Electoral son los verdaderos ´guardianes´ del proceso electoral, y en ellos está depositada la confianza de los mexicanos para que sean los árbitros de las elecciones, tal como ocurrió en 2018 cuando arribó al poder".

Por eso "el presidente debe concentrarse en gobernar y dar resultados, en ser Jefe de Estado y no jefe de un partido político, así como salvaguardar el Estado de Derecho, porque sin éste no habrá inversiones para sacar adelante al país".

Cortés expuso que la intención de López Obrador es intervenir abiertamente en las elecciones del próximo año desde las conferencias mañaneras y sus repetidos "informes".

Eso "representa un ataque a las instituciones democráticas, porque a él no le gustan los contrapesos y los equilibrios de poder"; acusó al adelantar por tanto que el PAN junto con la sociedad civil presentará y apoyará todos los recursos legales que sean necesarios contra las intromisiones del presidente en las elecciones de 2021.