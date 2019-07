PAN presenta queja contra "programas tendenciosos" de Canal Once

La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó una queja ante el Defensor de las Audiencias del Canal Once, Felipe Neri López Veneroni, ante la falta de pluralidad, objetividad, sesgos informativos y conductas discriminatorias, dentro de los contenidos de los programas "La Maroma Estelar" y "John y Sabina".

La legisladora panista solicitó que el Dr. Felipe Neri López Veneroni emita observaciones, recomendaciones y/o propuestas de acción correctiva por los contenidos de dichas transmisiones.

Esta queja fue respaldada por 67 diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, donde se denunció que dichos programas no cumplen con las disposiciones legales que se establecen en materia de derechos de audiencias, en donde se señala que debe existir un pluralismo político y respeto por la dignidad de las personas.

La diputada enfatizó que, con el inicio de estas nuevas transmisiones, buena parte de los contenidos del Canal Once se han destinado a la implementación de programas con personas que históricamente han sido afines a la ideología de la actual administración pública, lo que resta pluralidad, diversidad y falta de objetividad, y transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y su propio su Código de Autorregulación.

"Es evidente que, desde el inicio de la presente Administración Federal, la programación del Canal 11 ha tomado un sesgo propagandístico del quehacer gubernamental. Evidentemente, las posiciones ideológicas y políticas del Gobierno Federal deben ser objeto de difusión en la programación del Canal, pero de ninguna manera éste puede convertirse en una herramienta de propaganda y ataque en contra de los enemigos reales o imaginarios del régimen", subraya la queja.

Así, en la queja presentada se solicitó al Defensor de las Audiencias, emita observaciones, recomendaciones y/o propuestas de acción correctiva por los contenidos de las transmisiones de "John y Sabina" y "La Maroma Estelar", a efecto de cumplir con el principio del pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación; y evitar que incurran en conductas discriminatorias y formulación de estereotipos respecto de personas que piensan, critican y opinan en contra del régimen actual de gobierno.

En este sentido, también solicitó que el Canal Once se abstenga de realizar cotidianamente y de manera íntegra las transmisiones, de lunes a viernes, de las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo Federal.

Además, Rojas Hernández exhortó al Defensor de las Audiencias para que, en las transmisiones, en general, del Canal Once, sus productores, conductores y/o comentaristas eviten realizar apología de las acciones del Gobierno Federal y den cabida a la crítica y formas diversas de pensar.

La legisladora señaló que los denominados medios públicos no tienen como principal misión ser los vehículos de comunicación de las instancias gubernamentales, sino ser espacios abiertos a cualquier tipo de información preservando la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, evitando incurrir en conductas discriminatorias o excluyentes, caso contrario, se convierten en voceros estatales, en grave perjuicio para el derecho de la información y en demérito de los derechos de las audiencias.

De esta manera, Laura Angélica Rojas Hernández hizo un llamado al Dr. Felipe Neri López Veneroni, para que se superponga a las condiciones políticas y coyunturales por las que atraviesa el Canal Once y le recordó la alta responsabilidad y honor de ser un auténtico defensor de los derechos que consagra el artículo 6º de la Constitución.