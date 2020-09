PAN propone incluir costo de vacuna contra Covid en Presupuesto 2021

El gobierno federal no contempló en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que entregó a los diputados, el costo de 20 mil millones de pesos que tendrá la vacuna contra la Coronavirus 2019, reclamó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

Señaló que el costo de la vacuna contra la Covid-19 tendrá, en su nivel más básico, un costo de cuando menos 20 mil millones de pesos para su compra anticipada; sin embargo, con la reducción del presupuesto, el gobierno federal no cuenta con reservas para adquirirla.

"Con la reducción de varios rubros de salud, este gobierno no cuenta con alguna reserva para realizar su compra ya que el dinero proveniente de los fideicomisos, que había para utilizarlo en estas emergencias, ya no existe al ser utilizado por el gobierno para fines que desconocemos", dijo.

Ante ello, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara buscará que en la discusión del PPEF 2021 se destinen esos 20 mil millones de pesos para la compra anticipada de la vacuna de Covid-19.

"Y que la población se mantenga segura de que habrá una cura para todos".