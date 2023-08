PAN quiere quemar libros para que la gente sea ignorante: Delgado

A-AA+

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los panistas "quieren que la gente sea ignorante y no tenga educación".

Así lo dijo al encabezar las asambleas de credencialización en la Plaza Cívica "Emiliano Zapata" y en la Explanada de la Parroquia de Santa Martha Acatitla, ambas en la alcaldía Iztapalapa, donde recordó que el Presidente del PAN, Marko Cortés, pidió quemar los libros de texto gratuitos.

"Lo hizo para que los niños estén en la ignorancia, para que no tengan educación. No saben que el pueblo es mucha pieza, el pueblo ya despertó, y no nos vamos a dejar", aseveró.

Delgado Carrillo recordó que en la Ciudad de México se han impulsado distintos programas de becas para apoyar la educación: "El programa que más me gusta es la "Beca Para Empezar", que es para los niños más pequeños".

Adicionalmente, puntualizó que, cuando fue secretario de Educación en la capital, se estableció el programa "Prepa Sí" y se inauguraron varias preparatorias.

"Me tocó hacer la beca "Prepa Sí", una beca para los estudiantes de prepa, y ahora es un programa nacional que estableció nuestro Presidente para que todas y todos los jóvenes sigan estudiando en su preparatoria. Y también me tocó venir a Iztapalapa para inaugurar una preparatoria en Miravalle, apoyando a la educación", declaró.

Por esa razón, volvió a pedir a las y los ciudadanos a continuar con la defensa de la cuarta transformación, que aseguró, es fundamental para evitar que la derecha intente avanzar.

"Andrés Manuel López Obrador jamás nos invitó a ganar una elección, sino a ganar este país. Es una lucha permanente, y tenemos que luchar por lo mucho que ha logrado", indicó.

Acompañado de concejales, diputados locales, consejeros estatales y nacionales, miembros de las dirigencias local y nacional, Mario Delgado afirmó que Iztapalapa "es capital del obradorismo", y destacó que la credencial que se está entregando a los Defensores de la Transformación "es un reconocimiento por la lucha que todos ustedes han hecho. Que quede constancia que ustedes son los héroes, los Defensores del movimiento de Transformación".

Finalmente, recordó la meta es credencializar a un millón de Defensores de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.

"Primero tenemos que convencer a un millón, porque en 10 meses –el día de la elección– a ese millón le pediremos que inviten a tres personas.

Vamos a aportar cuatro millones de votos. (...) si cada persona se compromete a invitar gente al movimiento no hay nadie que nos pueda ganar. No hay imposibles", concluyó.