PAN se ausenta de discusión sobre presupuesto porque no habrá "moches", dice Mario Delgado

"Oigan que los panistas no van a venir, que porque no hay moches", atizó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) Mario Delgado, abordo del autobús en el que la bancada de Morena va a la sede alterna en Santa Fe.

"¡A ver, mensaje a los panistas!", arengó el líder morenista, y los legisladores corearon "¡no más moches, no más moches!".

En video subido a su cuenta de Twitter Delgado Carrillo aparece acompañado por Alfonso Ramirez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, Tatiana Clouthier y otros, hasta atrás del autobús donde se desplazan a la improvisada sede alterna de la Cámara, en Santa Fe.

Después de valorar hasta cinco opciones de sede alterna, entre ellas Centro Banamex, Centro Médico Siglo XXI, Auditorio Nacional e incluso Campo Marte.

Los diputados sesionarán en Expo Bancomer Santa Fe, alcaldía de Álvaro Obregón, para sacar adelante el Presupuesto de Egresos 2020, a donde en caravanas arribaran este medio día.