PAN se deslinda de García Luna

El PAN se desmarcó del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y aseguró que no lo defenderá, por lo que si resulta responsable de lo que se le acusa, deberá ser sancionado.

"Aquí no se equivoquen, no van a encontrar defensores de oficio. El Partido Acción Nacional (PAN) no es defensor de nadie. Para nosotros, si una persona comete un delito, que lo pague. Y si una persona es inocente, que se le deje inocente", advirtió el senador panista Damián Zepeda.

Este miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión discutió en su agenda política el tema de la inseguridad pública en el país, discusión que el pasado 18 de diciembre se impidió realizar, con el voto de la mayoría de Morena, PT y PES.

Pero de inseguridad pública el tema se desvió a García Luna, todo para ocultar el fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó Zepeda. Porque de ser responsable ese exfuncionario y eventualmente procesado eso no resolverá los problemas de inseguridad.

Cuando dejó de ser secretario había 21 mil homicidios dolosos "y hoy, siete años después de que el señor dejó de ser secretario, ¡por Dios!, va a haber más de 30 mil. El problema es que Morena y Andrés Manuel no están aceptando la equivocación de esta estrategia, que parece tener un entendimiento y no un combate al crimen organizado", acusó.

El senador Gustavo Madero, del PAN aseguró "este bato (García Luna) que estuvo hace dos sexenios, tratan de que sea la justificación o la distracción de los fracasos y la falta de estrategia y resultados de este gobierno".

Pero aun si meten "al tambo" a García Luna la inseguridad no se resolverá, recordó. "Nos tiene muy sin cuidado lo que esté haciendo García Luna, si está confesándose o no" pues la crisis de inseguridad y de violencia no se resolverá según lo que le pase a ese ex funcionario.

"Si absuelven o meten al tambo a García Luna no nos sacará de este embrollo, sino si el gobierno asume la responsabilidad de que no está teniendo resultados y que tiene que hacer un cambio profundo y autocrítico y urgente en materia de estrategia de seguridad distinta a la que hasta ahorita está llevando" demandó Madero Muñoz.