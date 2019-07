PAN va por amparos colectivos en Tabasco por "Ley Garrote"

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que va a poner a través de su portal de internet amparos individuales y colectivos en favor de los tabasqueños que quieran defender sus garantías constitucionales, después de que el Congreso del estado sancione las manifestaciones.

"Nosotros lo pondremos a disposición de todos aquellos simplemente para que lo bajen, lo llenen y sea presentado ante las autoridades correspondientes", señaló el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

En conferencia de prensa, sostuvo que Acción Nacional está a favor de que se regulen las marchas, pero que "no se repriman, ni criminalicen", sino que de hagan con orden, pero que no se lleve a prisión a quienes se manifiestan pues es un derecho constitucional.

"Por eso reprobamos otro intento más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de construir un sistema totalitario, un sistema controlador, que viene poco a poco limitando los contrapesos, las libertades de todos los mexicanos.

Nosotros pedimos a todos los actores de la sociedad, a las Cámaras, organizaciones que levanten la voz, que digamos con claridad, estamos a favor de la manifestación, pero siempre y cuando ésta esté controlada y ordenada. No estamos a favor de reprimir y criminalizar, que es lo que hoy vemos que en Tabasco se está haciendo", externó.

Cortés Mendoza dijo que lo ocurrido en Tabasco es una prueba piloto como la que se busca en Baja California, con la ampliación de mandato, solo que ahora se busca reprimir a la sociedad, que libremente desea manifestarse.

Calificó de paradójico que López Obrador, hace 26 años tomó pozos petroleros en Tabasco, por más de 10 días, generando pérdidas, según Pemex, de más de 40 millones de pesos, y que hace 13 años, también tomó la avenida Reforma, generando innumerables pérdidas a comerciantes, transportistas, empresarios.

"Aquel que era el amante de la protesta, de la marcha, que generaba descontrol y pérdidas a todos los mexicanos, hoy sea quien promueve, quien avala, quien impulsa un estilo completamente contrario, donde se reprime las libertades; la libertad de manifestación, la libertad de expresión, la libertad de petición que tenemos los mexicanos consagrada en la Constitución", afirmó el panista.