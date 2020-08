PAN y Morena piden ampliar investigación a Fertinal

Diputados de Morena y del PAN, pidieron que la investigación por la compra de la planta de Agro Nitrogenados, no solamente se quede ahí, sino se amplíe para encontrar a los responsables de la compra de la otra planta llamada Fertinal y si Emilio Lozoya es responsable, que se le indague y se le sancione.

La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, la panista Adriana Dávila, dijo que Emilio Lozoya era director general de Pemex cuando se adquirió la planta de Agro Nitrogenados y por supuesto que tenía información y sí hubo un acto de corrupción él tendría que estar respondiendo, pero desde el PAN ven que ha llegado a México, desde España, como un caso con tintes electorales que de verdadera justicia.

La panista, originaria de Tlaxcala, dijo que el caso Lozoya le cayó como anillo al dedo al Presidente de la República para hacer, desde el gobierno todo un circo, pero eso no es justicia, sino venganza y se necesita que haya responsables en los actos de corrupción y sean sancionados y castigados.

"Él era el director de Pemex, por supuesto que tenía información, sí hay algún acto de corrupción concretamente en ese caso tendría que estar respondiendo por esos delitos y por lo que ha llegado a México es más por un caso que tienen tintes electorales y no de verdadera justicia.

"Lo que yo percibo es que Lozoya ha sido el elemento perfecto, le cayó como anillo al dedo al Presidente para poder hacer, desde el gobierno, todo un circo, pero eso no es justicia, eso es venganza, entonces lo que necesitamos es que haya justicia, que sí hay responsables por actos de corrupción sean sancionados y por supuesto castigados e investigados, él principalmente no puedes absolverlo", dijo la panista.

Adriana Dávila aseguró que Lozoya llegó a México con un halo purificador en donde prácticamente todos los demás son culpables menos él, él es ingenuo, él se dejó atrapar, en fin y eso ha hecho que este caso se vicie demasiado.

"Nadie que esté involucrado debe dejar de investigarse, que se investigue a todos, lo único que es importante señalar es que la Fiscalía lo haga cuidando no hacer acusaciones de carácter político-electoral y creo que eso es mucho más importante que se logre justicia, pero que el caso de Lozoya no solamente sea ese momento distractor ante lo que estamos viviendo en el país", aseguró.

En tanto, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se pronunció por buscar a todos los responsables de la compra de las dos plantas chatarras que hizo Pemex, Agro Nitrogenados y Fertinal, pues ambas adquisiciones han venido deteriorando las finanzas de la empresa productiva del Estado.

"Las derivaciones del caso Lozoya deben de orientarse sobre todo a buscar a los culpables de las ventas de las dos plantas, que fueron finalmente un fraude a la nación.

"Esas ventas han venido deteriorando las finanzas de Pemex y claramente tienen que pagar los culpables, si el Consejo de Administración fue quien aprobó esa venta indebidamente de las llamadas plantas chatarra tiene que hacerse la investigación conducente, respetando los procesos del debido proceso para finalmente encontrar a los culpables", aseguró el diputado de Morena.

Sobre la investigación que hay de los dos exlíderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, señaló que este hecho no quiere decir que sean culpables y pidió respetar el debido proceso y la garantía de audiencia.

"Estos priistas están siendo investigados, entiendo uno en su calidad de secretario de Energía y el otro en su calidad de subsecretario, entonces fue más bien en su calidad de servidores públicos que luego coincidió con los cargos partidistas que ambos tuvieron, pero soy de la idea de que tenemos que ser respetuosos de la garantía y el respeto del debido proceso para que se pueda llevar a cabo una diligencia, una investigación justa y si finalmente son culpables algunas personas se les hayan respetado todos los derechos para que no se caiga en los tribunales y esa es la relevancia que tiene el respetar el debido proceso", consideró el diputado mexiquense.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los que integraban el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados.

Fuentes ministeriales confirmaron que el pasado 27 de septiembre de 2019, la FGR recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que no sólo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está señalado por las irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes.

Con esto, la FGR inició una carpeta de investigación sobre los señalamientos de la ASF de que la planta no sólo fue comprada a sobreprecio y que su rehabilitación ha salido más cara de lo que se calculó, sino que 85 de los bienes que le costaron a Pemex aproximadamente 199.2 millones de pesos y que se vendieron como chatarra representaron una pérdida de más de 182.4 millones de pesos.