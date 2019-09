PAN y PRD arremeten contra AMLO por Reforma Educativa

Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD arremetieron contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por haber aprobado las tres leyes secundarias de la Reforma Educativa y haber concedido a la CNTE el control de las plazas, pues representa uno de los más grandes retrocesos en materia educativa porque va a condenar a generaciones completas al atraso y la marginación.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Marko Cortés, líder del PAN, agregó que la Reforma Educativa afecta a los más pobres y revive las viejas prácticas donde lo que importaban eran los privilegios sindicales y no la calidad de la educación.

"La contrarreforma aprobada hoy en @Mx_Diputados representa uno de los más grandes retrocesos en materia educativa, porque condena a generaciones completas al atraso y la marginación, este es un #GobiernoDestructor que cancela la ruta a la educación de calidad", posteó el líder panista.

Además, explicó que en Acción Nacional seguirán dando la batalla por todos los frentes para que haya una educación de calidad para las niñas y niños y criticó que los mexicanos merecen que las cosas mejoren y no un gobierno destructor.

"En @AccionNacional seguiremos dando la batalla en todos los frentes, por una educación de calidad para nuestras niñas y niños, para que todos tengan la mejor preparación para superarse en la vida. Merecemos que las cosas mejoren y no un #GobiernoDestructor", agregó el panista michoacano.

En tanto, el secretario General del PRD, Ángel Ávila, criticó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador haya preferido poner por delante sus compromisos político-electorales con la CNTE y por ello les entregó el control de la educación y las plazas de los profesores.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Ángel Ávila dijo que a López Obrador no le interesan los menores mexicanos y que puedan aprender con calidad.

"El Presidente @lopezobrador_ prefirió poner por delante sus compromisos político-electorales con la CNTE y por ello les entregó el control de la educación y las plazas de profesores. No le interesa que l@s niñ@s de México puedan aprender con calidad y tengan una mejor vida", aseguró el líder perredista.