PAN y PRD Exigen detalles del acuerdo con Estados Unidos; "México se rindió", afirman

Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD cuestionaron el acuerdo que alcanzó México y Estados Unidos para que no le pongan aranceles a los productos mexicanos y exigieron que el gobierno federal explique los términos del acuerdo negociado.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la soberanía y la dignidad de México fueron lastimadas, reconoció que es positivo que no se hayan impuesto aranceles, pero exigió explicaciones.

"La soberanía y la dignidad de #México han sido lastimadas. Es positivo para el país que no haya nuevos aranceles a productos mexicanos. El Gobierno de México tiene mucho qué explicar sobre los términos del acuerdo negociado", dijo Marko Cortés.

En tanto, el secretario general del PRD, Ángel Ávila, criticó el acuerdo y acusó que México cedió todo antes las peticiones de Estados Unidos, no solo en las políticas comerciales del vecino del norte.

Agregó que México no debe militarizar su frontera, pues no somos el patio trasero del presidente, Donald Trump, dijo que no fue una negociación, sino una rendición.

"México no debe militarizar su frontera sur. No somos el patio trasero de @realDonaldTrump. El Gobierno de @lopezobrador_ cedió a todos los puntos que nos plantearon. Eso no fue una negociación, fue una RENDICIÓN. México rompe una tradición histórica de defensa de los migrantes", explicó el líder perredista.