PAN y PRD no pueden ganar elección solos; el PRI sí: "Alito" Moreno

A-AA+

En medio de la posible ruptura de la alianza Va por México, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno señaló que PAN y PRD no podrían ganar una elección por su cuenta, aunque sostuvo que el tricolor sí tiene posibilidades.

"¿Crees que ellos solos como en una coalición van a ganar una elección? Nosotros sí, estamos trabajando fuerte, pero lo importante es construir juntos", manifestó. Además, afirmó que no será el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que rompa la alianza Va por México.

"Si ellos la quieren romper, que la rompan ellos, y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México", advirtió. Arremeten contra críticas del gobernador Kuri.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira arremetió contra el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien pidió romper con la alianza Va por México.

"(Kuri) dijo que el PRI no le aportaba nada y el PRD, tampoco. A los días que avanzaba la campaña buscó una audiencia conmigo porque nuestra candidata a gobernadora lo criticaba, entonces me pidió que no lo criticaba", reveló.

Por ello, dijo que si no van en alianza serán adversarios, por lo que le señalarán los feminicidios, asaltos y otros problemas en la entidad.

Además, Moreira Valdez acusó que algunas dirigencias estatales no quisieron la alianza Va por México, lo que impidió que ganaran más distritos e incluso la gubernatura de Nuevo León el año pasado.