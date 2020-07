Pandemia ha estresado sistemas de información: Salud de NL

La subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría Estatal de Salud, Consuelo Treviño Garza, reconoció que la pandemia de Covid-19 ha estresado todos los sistemas de información estatales y federales, lo que ha propiciado problemas para que los datos relacionados con la enfermedad se reciban en tiempo y forma por las autoridades del sector sanitario.

En ausencia del titular de la Secretaría Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, Treviño Garza respondió a los señalamientos que hizo el viernes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en el sentido de que no se pudo a dar a conocer la situación del semáforo epidemiológico nacional, porque algunos estados entregaron información inconsistente.

"Créanme que es una gran desesperación la que puede tener (López-Gatell), y lo digo a título estatal. Todos los que estamos al frente de la pandemia, a nivel estatal y federal, dependemos de la alimentación de la información, y que esta sea oportuna en tiempo y en forma", comentó la doctora Treviño.

Puso como ejemplo que en la Secretaría de Salud del Estado, para informar diariamente a la prensa, "dependemos que también nos la reporten".

"Si a nosotros no nos reportan en tiempo y forma, a ustedes (los medios) no les podemos reportar, es lo mismo a nivel federal, ellos también requieren información, necesitan que de todos los estados les enviemos los datos en tiempo y forma en diferentes plataformas y diferentes indicadores", indicó.

Agregó que la pandemia ha estresado todos los sistemas de información, pero cada día tratan de hacer lo mejor posible y estar lo mejor coordinados para mandar esa información a México, a fin de que ellos tengan mejores cifras.

"Mientras mejor información nos manden nuestras jurisdicciones sanitarias y hospitales, nosotros también podremos retroalimentar a la federación", refirió.

Asimismo, argumentó que si hay diferencias en los datos que ofrecen la federación y el estado, es por un desfase en la hora a la que realizan el corte, y además está el hecho de que Nuevo León reporta como casos ya confirmados los que se diagnostican en laboratorios y hospitales privados, mientras el gobierno federal los da por confirmados hasta que se confirman con el diagnóstico realizado por el Indre.