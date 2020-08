Pandemia, lo que más ha dañado proceso de transformación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta tarde que la pandemia del Covid-19 es lo que más ha dañado a su proyecto de transformación del país, sin embargo, señaló que con una mano se está enfrentando la pandemia -que ha dejado más de 48 mil fallecidos- y con la otra se sigue con el proceso de transformación.

Al encabezar la ceremonia de entrega de acciones de mejoramiento urbano tras el paso del huracán "Willa" en 2018, el titular del Ejecutivo federal manifestó que, a pesar de la pandemia, seguirá con el proceso de limpiar de corrupción al país.

"Además de las resistencias de los que no querían dejar sus privilegios, no querían dejar de robar, se nos presentó esta pandemia que nos ha afectado, sobre todo porque muchos han perdido la vida y ha causado tristeza en los familiares de los que se nos han adelantado. Esto es lo que más nos ha dañado en este proceso de transformación, pero no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante".

Acompañado por el gobernador Antonio Echevarría y por Román Meyer Falcón, titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el presidente indicó que si se limpia de corrupción al país se logrará el renacimiento de México "y mejorarán las condiciones de vida. Con una mano estamos enfrentando la pandemia y con la otra seguimos con el proceso de transformación".

"Que se vayan al carajo los actos de fraude electoral"

Ante el próximo proceso electoral de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que durante su gobierno quede establecida la democracia y que "se vayan al carajo" actos de fraudes electorales como el acarreo, la entrega de frijol con gorgojo, "el ratón loco", y "urnas embarazadas".

"Tenemos que dejar establecida la democracia, nada de compra de votos, nada de estar repartiendo despensas, frijol con gorgojo, nada de estar utilizando el presupuesto que es de todos para apoyar a partidos y candidatos, nada estar acarreando gente para ir a votar, nada del 'ratón loco', de las 'urnas embarazadas', de las actas falsificadas, todo eso al carajo, voto libre y secreto, y que la gente decida libremente", expresó.

Al entregar obras de mejoramiento urbano en esta comunidad, que fue afectada por el huracán "Wilma" en 2018, López Obrador recordó que el fraude electoral ya es delito grave por lo que quienes cometan estos actos, "van pa' dentro (a la cárcel) sin derecho a fianza".

"Nos costó mucho trabajo vencer frente a todas esas mañas, todas esas trampas y ahora no se va a permitir, además es bueno que se sepa, ya es delito grave el fraude electoral, es decir el que entregue despensas, use dinero público para favorecer a candidatos, el que haga trampa y falsifique actas va pa' dentro, sin derecho a fianza, ya no se va a permitir en fraude electoral", comentó el Presidente.