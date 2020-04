"Pandemia no nos encontró tan indefensos: Morena en el Senado

Gracias al rescate de hospitales del sector Salud, "la pandemia no nos encontró tan indefensos, con la guardia baja, como en muchas naciones, de ahí que tengamos mejores resultados", en la emergencia sanitaria, afirmó el senador Rubén Rocha Moya (Morena), al rebatir la carta de Dante Delgado Rannauro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), en la que advirtió a Andrés Manuel López Obrador que por falta de preparación para este reto, "mucha gente va a morir".

De las medidas para enfrentar las consecuencias económicas del coronavirus Covid-19, el senador por Morena dijo que "si bien la propuesta presidencial no alcanza el mayor de los consensos, ello no obedece a que carezca de importantes iniciativas para el ramo productivo", y refiere las inversiones anunciadas para el sector energético y la meta de crear dos millones de empleos en nueve meses.

En su carta a López Obrador, el pasado martes 7 de abril, Dante Delgado previno: "Llevas al país al precipicio", "vas a fracasar", y le urgió que asuma las funciones de Presidente de la República, que a su juicio no ha tomado en año y medio al frente del gobierno, y que convoque a la unidad nacional frente a la emergencia.

La respuesta a la crítica de Delgado Rannauro, por parte de Morena, corrió a cargo de Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y senador por Sinaloa, entidad que releva gobernador en 2021.

Rocha Moya sostiene que MC, como el PAN y PRD --que formaron alianza en el proceso electoral de 2018--, no abandona "la visión neoliberal de la salud pública y su práctica de 'al último los pobres' y, en cambio hace suya la afirmación presidencial de que "por el bien de todos, primero los pobres", como divisa del gobierno en esta emergencia.

Dante Delgado Rannauro y Andrés Manuel López Obrador fueron aliados, particularmente en 2006, y marcaron divergencias, como cuando el tabasqueño bloqueó el Paseo de la Reforma en reclamo del triunfo en las elecciones presidenciales.

Su carta es la primera que se hace pública, en la que un personaje político discrepa con críticas agudas a López Obrador, Presidente de la República, en las que le hace ver la falta de unidad, y lo reprueba: "La tarea del buen Presidente es construir confianza, armonía grandeza".

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ese mismo martes, a pregunta de los reporteros en videoconferencia, comentó que "la oposición no va a felicitar al Presidente, porque ellos tienen intereses políticos".

Sin embargo, Morena retomó los señalamientos del senador veracruzano, y por conducto del sinaloense Rocha Moya comentó que el mensaje de Delgado Rannauro tuvo un "tono de sermón narcisista".

Afirmó que "después de descalificar, línea por línea la gestión presidencial, prefigura un futuro apocalíptico para la nación, si el presidente no hace caso a sus recetas, y recapacita de lo que viene haciendo en la coyuntura crítica de salud y económica que aqueja al mundo entero".