Pandemia quita sonrisa a los payasos

La última función que el payaso Skatiny ofreció en una plaza fue el pasado 15 de marzo en Texcoco, antes de que la pandemia afectara su principal fuente de trabajo: los shows con público.

Desde entonces él, como muchos artistas populares, han buscado otra fuente de ingresos, las mejores opciones en eventos privados, pero otras a través de shows virtuales en Facebook, donde piden donativos.

Salir a los semáforos con cubrebocas para tratar de ganar una moneda también ha sido una opción.

"Fuimos de los primeros que dejamos de trabajar y por el plan (de sano retorno) que se ve, vamos a ser los últimos en regresar", comenta Skatiny.

"Andamos a donde nos inviten a trabajar, desafortunadamente por la pandemia muchos músicos, payasos, zanqueros, malabaristas, hemos dejado de trabajar y todos tenemos necesidad", señala.

Skatiny tuvo suerte por una temporada al encontrar un trabajo seguro. El payaso estuvo en la estación del metro Pantitlán durante un mes y medio como parte de una campaña del gobierno que buscaba invitar a la gente a usar cubrebocas y gel antibacterial como medida de prevención ante el Covid-19.

Pero para Marco Antonio, quien además de payaso hace una imitación de Cantinflas bajo el seudónimo Chatito Salinas, el sitio en el que más trabaja ahora que no hay fiestas, es un semáforo de Tlalpan, donde ha bajado la cantidad de dinero que gana al día. El imitador relata la crisis que están viviendo.

"El gobierno no se fija que hay gente detrás de nosotros, la familia, los niños, porque uno como quiera se amarra la tripa pero los niños no", comenta.

"Yo por lo regular con este personaje me llevo (en el semáforo) 350 pesos al día y ahorita me estoy llevando 100, a veces 80", dice.

Además, en estos meses la pandemia no ha distinguido entre fama o no. El propio Cepillín, probablemente el payaso más reconocido de México, comparte lo que ha significado para él dejar de ofrecer sonrisas a su público.

En su caso tenía presentaciones en el país en Monterrey y Guadalajara, y en Estados Unidos un viaje a Florida, pero todo se pospuso.

"Desgraciadamente el artista es el menos favorecido porque hasta ahorita tendríamos que esperar a que esté el semáforo verde para poder hacer presentaciones y al paso que vamos si dicen que al 70% de la capacidad de un teatro y un circo, no sacan ni la publicidad", dice a EL UNIVERSAL.

El payaso de 74 años se prepara para ofrecer su primer show el próximo 25 de julio por streaming. Se tratará de una función realizada en el Teatro La Quimera de Metepec, en el Estado de México, a la que el público podrá tener acceso virtual por un costo de 50 pesos. En el show que arrancará a las 18:00 horas, estará acompañado por Cepi y Franky.

"Hemos enfrentado la pandemia gastando ahorros, haciendo Tik Tok para entretenernos y no caer en ansiedad, con optimismo, tratando de tener salud", comenta Cepillín.

Unen sus voces. Skatiny y Chatito Salinas formaron parte del grupo de payasos, artesanos, malabaristas y cirqueros, entre otros, que la mañana de este lunes se manifestaron pacíficamente y a través del arte a las afueras de Palacio Nacional.

Convocados por la Unión Mexicana de Artistas Populares 2020 —que de acuerdo con Skatiny tiene un aproximado de 200 miembros— entregaron un documento en el que piden ayuda al gobierno, pues explican que aunque se han entregado apoyos a algunos compañeros de la Ciudad de México, todavía faltan tanto de la capital como del Estado de México.

Encargados de hacer reír al público comparten que eso es lo que quieren, volver a trabajar, y consideran que pueden ser utilizados para llevar el mensaje de prevención ante el Covid-19, mostrando con humor la importancia de usar cubrebocas.