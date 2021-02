Pandemia reveló déficit "escalofriante" de médicos especialistas: Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que la pandemia reveló datos escalofriantes sobre el déficit de médicos especialistas en todo el país, como los neumólogos pues se requieren 10 veces más de los que se tienen.

"Mínimo se requiere tener 10 veces más, y tenemos ese déficit, así como de especialistas en terapia intensiva, que no sólo atienden problemas pulmonares sino otros enfermedades, e infectólogos".

En la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el titular de la Ssa expresó que en el caso de los pediatras es "escalofriantes" saber que no teníamos ni el 0.3 que recomienda las organismos internacionales para la Salud.

Explicó que el gobierno federal atiende este déficit de médicos y de especialistas de la salud que se descuidó porque esa era la política o no se contaba con el presupuesto para formar médicos, sobre todo médicos familiares para prevenir enfermedades.

Dijo que se trabaja en mejorar el salario de los médicos porque un gran porcentaje de los que trabajan en hospitales federales y públicos, parte de su tiempo, "a veces de forma abusiva", dan más tiempo a lo privado porque es más rentable, "esto señala que tenemos que ir trabajando en su salario base".