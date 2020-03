"Pandemias no nos harán nada"

Marquelia, Guerrero.- A pesar de que autoridades de Salud del gobierno federal informaron que el número de personas infectadas en México por coronavirus ha aumentado en los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia e infortunios no harán nada a los mexicanos y se sacará adelante al país.

Al encabezar un diálogo con integrantes de los pueblos afromexicano, mixteco y tlapaneco, el Titular del Ejecutivo federal señaló que cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde y alcanza. "Tengo mucha fe de que vamos a sacar [adelante] a nuestro querido México, no nos van a hacer nada los infortunios, la pandemia. Vamos a sacar adelante a nuestro país, porque cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde y alcanza", dijo el mandatario.

Mientras tanto, el Presidente siguió repartiendo abrazos, saludos y besos a las personas que se los solicitaban.

En un video difundido en sus redes sociales, el presidente aseguró que ante epidemias y otras calamidades, la cultura siempre ha salvado a los mexicanos: "Nuestro país es un mosaico cultural y lo más importante, la mayor riqueza, es su gente (...) Los mexicanos son extraordinarios, es uno de los pueblos con más vocación de trabajo. Nuestro gran país es uno de los que tiene más cultura en el mundo, por eso resistimos y salimos adelante de cualquier adversidad.

Asimismo, este domingo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se destinarán 100 millones de pesos para atender la emergencia del Covid-19 en caso de que se llegue a una fase dos o tres, es decir, de contagios comunitarios.