"Panteón Rococó salió muy formal con sus críticas de rifa de avión", dice AMLO

Ante las críticas que hizo el grupo de rock Panteón Rococó por el anuncio de la rifa del avión presidencial al considerar que no era "una política seria" por parte del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que "me salieron muy formales".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que la venta del valor comercial de la lujosa aeronave ayudará a tener fondos para la compra de equipo médico para hospitales públicos.

"Hoy estaba leyendo que se enojaron los de Panteón Rococó porque se va a rifar el avión, o sea, me salieron muy formales, dicen que eso no es serio, que no es una política seria, pero yo los respeto mucho. Lo importante es que se va a rifar el avión y vamos a pedirle a todo que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales".

Recordó que hoy a las 7:00 de la noche ofrecerá una cena a 100 empresarios para que se comprometan a adquirir 4 millones de "cachitos" de la rifa e informó que "muchos están conformando su asistencia".

Indicó que mañana jueves en su conferencia matutina dará detalles de cuántos empresarios se sumaron a la venta de distribución de boletos del avión.

"Los empresarios siempre nos han apoyado, están en la disposición de ayudar al gobierno, de que todos salgan adelante", dijo.