Papá de "Checo" Pérez busca a AMLO para ser candidato de Morena

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, buscó al presidente Andrés Manuel López Obrador para ser candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco. El también expiloto y empresario se "encontró" y saludó al titular del Ejecutivo en el avión, cuando regresaba de una gira por la entidad.

"Fue un saludo con el Presidente, un gran amigo mío, estamos luchando por Guadalajara, estamos tratando de lograr con Morena la presidencia municipal de Guadalajara. Lo saludé, me tocó verlo en el avión, y le mandó un saludo a 'Checo', que es la parte más importante, que cuente con su apoyo”, dijo en entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

- ¿Busca respaldo para la candidatura?, se le preguntó.

- "Estoy trabajando Guadalajara y lo que tengo que seguir haciendo es construyendo, para lograr ser el presidente municipal de Guadalajara", afirmó.

- ¿Qué le respondió el Presidente?

- "Que siga trabajando, sigo trabajando los 125 municipios del estado estoy en la lucha, me subí con él; creó en él, sé que nos va entregar un mejor México del que recibió y estoy convencido de que es un gran presidente".

- ¿Lo acompañará "Checo" a hacer campaña?

- "Eso ya lo veremos, ya depende de él, lo que él diga, pero yo creo que mis hijos apoyan a su padre lo que he hecho hasta ahora. El día de hoy soy el orgullo de mis hijos lo que haga de hoy en adelante será el orgullo o la deshonra de mis nietos", concluyó.