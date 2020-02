Papás de menores con cáncer rompen diálogo

Papás y familiares de niños con cáncer exigieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca que hay desabasto de medicamentos; además, se levantó la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, puesto que consideran que no se toman con seriedad sus peticiones.

"Es necesario que salga el Presidente y reconozca que no hay medicamentos, no pueden hablar con nosotros en privado, aceptar que hay desabasto y luego salir en la mañanera a decir lo contrario. No podemos seguir con estas mesas de diálogo que parecen ser una tomada de pelo, nos prometen que habrá medicamentos, pero no llegan a los hospitales", afirmó Omar Hernández.

El grupo, conformado por 31 adultos y siete niños, asistió este martes a la Segob y también exigió a la 4T que les dé un recorrido por los lugares en donde resguardan los medicamentos para tratar cáncer, y los envíen a hospitales de Baja California, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.

"No nos han cumplido, las mesas de trabajo no servirán si no cumplen con lo que nos dicen cada semana, nos parece que no entienden que es una situación compleja, porque se pone en riesgo la vida de muchos niños. Exigimos que nos lleven donde estén los medicamentos, sea Cofepris o el aeropuerto, queremos constatar que los medicamentos existen, pero hicieron oídos sordos", dijo Israel Rivas Bastidas.

Los padres de familia -que fueron recibidos por Efraín Arizmendi Uribe del IMSS; Alejandro Calderón Alipi, encargado de abasto de medicamentos del Insabi, y por Fausto Razo, titular de la Unidad de Gobierno de la Segob- exigieron abasto de fármacos como ifosfamida, asparaginasa, epirubicina y tacrolimus, entre otros.

Pedro Triana reclamó que en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS no cuentan con ifosfamida, fármaco que su hija de 14 años requiere para atender el tipo de cáncer que padece.

Al término de la reunión, los inconformes informaron que levantaron la mesa de diálogo y se iban decepcionados, porque la secretaria Olga Sánchez Cordero no estuvo presente y no cumplieron con sus demandas, por lo que continuarán interponiendo amparos para obtener los medicamentos que les falten a sus hijos.

En medio de los reclamos por parte de los papás y familiares de personas con cáncer, Fausto Razo, titular de la Unidad de Gobierno de la Segob, aseveró que la Secretaria de Salud es la dependencia que tiene que resolver el problema de la falta de medicamento para este padecimiento.