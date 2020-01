Papás de niños con cáncer entregarán pliego petitorio a Segob

Padres de niños con cáncer de la Ciudad de México, Tijuana, Oaxaca y Guerrero caminan del Hospital Infantil de México Federico Gómez hacia la secretaría de Gobernación (Segob) para entregar un pliego petitorio de ocho puntos, exigen saber a qué compañías se comprarán los medicamentos oncológicos y cuánto tiempo tardará en llegar a los hospitales.

Israel Rivas, papá de una menor de edad que se atiende en el Federico Gómez por leucemia linfoblástica, destacó que no llegarán con las manos vacías a la Segob, y reiteró que no hay intereses de por medio en su movimiento.

"No vamos a llegar con las manos vacías, y quiero decirlo, detrás de mí sí hay algo, dolor y sufrimiento de mi hija, si nos mueve algo a los papás, la enfermedad de nuestros hijos, ojalá los que nos critican no fueran insensibles más allá de sus ideas políticas o religiosas", comentó.

Rivas Bastidas detalló sus ocho peticiones; saber si ya se realizó la compra consolidada de medicamentos, a qué empresas, cuánto tiempo tardarán en llegar los fármacos, exigen hacer pruebas de calidad del medicamento "no vaya a ser agüita".

Los papás solicitan un mecanismo para saber el stock de fármacos en cada hospital, como se repartirán, así como mesas de trabajo, "primero cada mes, como veamos que avanzan las cosas, dos meses y cuando ya estemos como en Suiza o Dinamarca cada seis meses".

El último punto del pliego petitorio es que se brinde atención formal con respecto a los cobros indebidos y que haya reglas de operación del Insabi.

Manuel García, papá de un menor atendido en el Hospital General de Tijuana denunció que desde septiembre pasado inició el desabasto de medicinas como vincristina.

Mientras que Sergio Valencia Camarena de Oaxaca, expresó que en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña mencionó que los fármacos llegan a cuentagotas, lo que los ha obligado a comprar los medicamentos a sobreprecios y en el mercado negro.

"En Oaxaca, ustedes saben que es un estado pobre, y hay conocidos, lo pueden constatar, que ya vendieron hasta el último de sus chivitos para comprar vincristina, antes estaba en 78 pesos y ahora en 2 mil 950, nos orillan a comprar en mercado informal".