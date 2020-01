Papás de niños con cáncer y LeBarón exigen abasto de medicamentos

Adrián LeBarón confía en que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer las cosas bien, pero necesita ayuda, por ello, al unirse a papás de niños con cáncer en una caminata para exigir medicamentos, el activista llamó a la industria farmacéutica y al gobierno a solucionar y no ser insensibles ante el dolor.

"Claro que el presidente encontró un país muy mal, yo creo que quiere hacer las cosas bien, pero no puede solo, hay que ayudar, en este caso, de los pequeñitos con cáncer creo que no se busca responsables, sino soluciones, no podemos ser ajenos al dolor, si la industria tiene medicamentos, que los suelten, que los den a los hospitales", dijo frente al Hospital Infantil Federico Gómez, de donde partió la caminata.

Omar Hernández, padre de un paciente de este Hospital, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que los reciba y les garantice los medicamentos para sus hijos, advierte que si no tienen respuesta, tomarán edificios de distintas secretarías federales, iniciando con la de Salud.

"Ya estamos hartos, siempre es lo mismo, si no es un medicamento es otro y así, el problema se agrava y los niños no pueden esperar. Pedimos al presidente que nos resuelva, ya fuimos al senado, a la Secretaría de Salud, nadie nos da solución y estamos cansados", comentó.

Los padres de familia se dirigen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por la falta de medicamentos y el sobre costo que se registra en algunas farmacias de la capital del país.

"No nos quieren hacer caso, la secretaría no dice nada, entonces nos vamos para el aeropuerto, quizá ahí si nos vean", aseguró Israel Rivas, papá de Dana.