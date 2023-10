Paquete económico es inviable y con tintes electoreros: PAN

El dirigente nacional del PAN,

Mendoza, advirtió que el proyecto de paquete económico del gobierno federal debe ser modificado, ya que es inviable por ser inconsistente, irresponsable y tener tintes electoreros."Habremos de vigilar que el gasto social sea transparente y que en verdad llegue a las personas que más lo necesitan y no siga siendo utilizado como arma electoral a través de los llamados ciervos de la nación. El presupuesto es para atender las más urgentes necesidades del país, no para aprovecharse de las necesidades de la gente con fines electorales", expresó.En un comunicado, afirmó que el liderazgo de la senadora Xóchitl Gálvez como la responsable del Frente Amplio por México (FAM), el PAN dará una nueva batalla en el Congreso para evitar el endeudamiento sin precedentes que propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como alcanzar un mayor gasto para la salud, que es uno de los rubros más castigados para el 2024.anunció que como partido promotor del FAM, Acción Nacional respaldará las acciones que encabece la senadora Xóchitl Gálvez, como articuladora de una oposición firme, pero a la vez responsable en un contexto complejo para la sociedad mexicana.En especial, destacó que se debe analizar y debatir con total responsabilidad el endeudamiento previsto para el 2024 por 2.3 billones de pesos, que implica una variación de 63 por ciento en cuanto a deuda interna y un 223 por ciento para deuda externa. "Es urgente saber las causas de este incremento sin precedentes y en qué se piensa utilizar".El líder panista también destacó que, como cada año, el gobierno privilegia el gasto en sus obras faraónicas sin importar los enormes sobre costos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, que contemplan recursos por una suma de 222 mil 668 millones de pesos, es decir 2.5 por ciento del presupuesto total. "Estas obras que han resultado mucho más caras de lo previsto originalmente, solo privilegian el capricho personal del presidente por encima del interés general de la nación".En cambio, todo lo que puede traer crecimiento económico se reduce: protección ambiental cae 15.4 por ciento, vivienda 2.7 por ciento, campo 4.4 por ciento, transporte 9.8 por ciento, comunicaciones 2.8 por ciento, turismo 4.8 por ciento, y ciencia 2.4 por ciento "Esto es totalmente irresponsable", subrayó.Y la salud, dijo, que es uno de los rubros más sensibles para las familias mexicanas, es también uno de los más castigados en el Presupuesto, ya que contempla una variación real de -55.8 por ciento y un recorte real en atención de salud del 13 por ciento, importante y drástica reducción que provocará que se siga ampliando la brecha del bienestar que tanto se pregona en el discurso, pero que en los hechos no es una prioridad.Recalcó que las familias seguirán padeciendo la falta de atención médica y de medicamentos como ocurrirá en el ISSSTE, que tendrá un recorte para medicamentos al pasar de 14 mil 500 millones de pesos en 2023 a 2 mil 722 para el próximo año, lo cual es una política criminal que daña a quienes más lo necesitan.Cortés Mendoza señaló que en casi todos los rubros hay un planteamiento irresponsable como ocurre en el presupuesto para el campo, para estados y municipios, para la seguridad y para la atención a las mujeres.Por todo ello, "Xóchitl Gálvez cuenta con todo el respaldo de Acción Nacional para que encabece los trabajos legislativos necesarios con el objetivo de corregir un presupuesto que busca incrementar la deuda pública y hacer recortes en muchos de los programas más sensibles para las y los mexicanos", concluyó el dirigente de Acción Nacional.