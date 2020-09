Para cambiar a amarillo, no hay que bajar la guardia: Sheinbaum

Para que el semáforo epidemiológico la Ciudad de México cambie a Amarillo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los capitalinos a seguir esforzándose y no bajar la guardia en las medidas contra el Covid-19, para disminuir la hospitalización.

"Ahora queremos entrar a un periodo de disminución de hospitalizaciones para poder pasar al semáforo amarillo, pero depende del esfuerzo conjunto, de todos y de todas, por eso quiero pedirles que no bajemos la guardia, sé que es difícil, pero es lo necesario", dijo la mandataria local en un video publicado en redes sociales.

Expuso que para la siguiente semana la capital continúa en semáforo naranja debido que se ha estabilizado la hospitalización e incluso se permitirá la reapertura de gimnasios al 30% de su capacidad.

"Hemos ido abriendo diversas actividades y aún así no hemos tenido rebrotes mayores, eso es gracias a la participación de todos, también el programa de atención prioritaria en las colonias con mayores contagios, la próxima semana abriremos gimnasios con el 30% de ocupación previa cita", dijo.

Recordó que mientras no haya vacuna, hay que seguir usando cubrebocas, mantener sana distancia y realizar el lavado constante de manos.

"Por favor, si tienes el menor síntoma de enfermedad respiratoria quédate en casa, aislate, llama al Locatel o manda un SMS al 51515 con la palabra covid-19 para que te demos seguimiento médico y de ser necesario, se te asigne una cita para que se te realice una prueba, no lo tomemos a la ligera, sigamos cuidándonos", finalizó.