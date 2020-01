Para diciembre, solución a la inseguridad: LO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el 1 de diciembre de este año habrá resultados en torno al problema de inseguridad, porque su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos.

"Es muy delicado el problema. Habrá solución pronto. El 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, en este año habrá resultados", aseguró el mandatario.

El presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos, quien basado en datos oficiales señaló que 2019 cerrará como el año más violento y si por ello no tenía pensado cambiar a su gabinete de seguridad, ante los magros resultados.

"Eso sí calienta, Jorge, me da mucho gusto que estés aquí", reviró el Titular del Ejecutivo.

"La explicación es que se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia, no se atendieron las causas, no se crearon empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una línea o una frontera que dividiera a la autoridad y la delincuencia, estás enterado del caso García Luna".

"Pero eso fue hace mucho", insistió Jorge Ramos.

"No, no, no; [fue] hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan no surgieron el año pasado", señaló el Mandatario.

"Treinta y cuatro mil muertos no es ningún éxito, señor Presidente, con todo respeto. Se están muriendo cuatro mexicanos por hora. En lo que va a durar esta conferencia de prensa van a haber muerto cuatro o seis mexicanos".

Con gráficas basadas en estadísticas sobre los homicidios dolosos en todo el territorio nacional, el presidente López Obrador señaló que ya se logró detener la tendencia al alza que se reflejaba en la incidencia delictiva. "Sí [hubo] un aumento, pero no igual a como venía sucediendo año con año (...) estamos consiguiendo controlar la tendencia en el aumento de estos delitos".

M. Mora renunció por indagatoria en su contra

López Obrador consideró que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora fue por las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General de la República.

Señaló que no se entrevistó con el ahora ministro en retiro Medina Mora, aunque sí sostuvo un encuentro privado con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.