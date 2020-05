Para enfrentar al Covid-19 participaremos con gobiernos estatales: CCE

En las estrategias para enfrentar la crisis económica por la pandemia del Covid-19 hace falta coordinar los esfuerzos de todas las partes, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

Agregó que si el gobierno federal no permite que el sector privado participe en la orientación, promoción y búsqueda de estrategias para que las iniciativas para enfrentar esta situación sean más eficientes, entonces lo harán solamente con los gobiernos estatales.

"Me parece importantísimo lo que cada uno de los gobernadores está promoviendo en cada uno de sus estados, la forma en que lo están haciendo, en algunos estados han llegado a tomar deuda pública en su propia capacidad de financiamiento con tal de apoyar a sus pequeñas y medianas empresas y a sus compañías locales", expuso.

Salazar afirmó que hay una incongruencia del gobierno federal al pedir que "todo el mundo" pague sus impuestos, pero al mismo tiempo no se regresa el IVA a tiempo, que son parte de los ingresos de los negocios.

Durante el panel que organizó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) "Alternativas y Mecanismos de Financiamiento ante los retos de la crisis Covid-19", dijo que es momento de apoyar a las empresas, sobre todo a las más pequeñas porque el regreso a "la nueva normalidad" no se puede definir.

Si bien consideró que hay iniciativas en diversos niveles y ámbitos, "falta una coordinación total de todos estos esfuerzos".

Agregó que promueven la creación de un consejo nacional para que a la luz de lo que se está haciendo con el Consejo de Salubridad General "se oriente, coordine, promueva y busque la eficiencia y eficacia de todas estas iniciativas y podamos orientarlas en una sola, si no lo podemos hacer a nivel federal...se hará con los gobernadores".

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, expuso que se necesita una política integral que incluya aspectos fiscales y financieros para apoyar la planta productiva del país; trabajar conjuntamente empresas y entidades estatales.

Dijo que es importante trabajar en que haya una mayor vinculación con mayor fortaleza de instituciones nacionales e internacionales con la banca comercial que se complementa con gobierno estatales.

Comentó que hay que aprovechar "lo que se está haciendo en los estados, lo que se puede hacer en cada entidad y que podamos sumar los esfuerzos de la iniciativa privada con los estados", dijo.

En su intervención, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, explicó que el acceso al crédito ya era insuficiente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desde hace tiempo y por la pandemia del Covid-19 la situación se complica.

Comentó que en 2018, el 92% de las mipymes no tenían acceso al financiamiento y de acuerdo con Banco de México estamos por abajo del promedio de América Latina en obtención de préstamos para empresas formales con 29%, respecto al 45% de la región.

En una encuesta que hicieron la Asociación de Emprendedores de México y el CCE MX a mil 200 mipymes, el 77% podría dejar de operar en menos de 2 meses; 87% perderá ventas clientes y nuevos proyectos, 31% tendrá dificultad para pagar préstamos y créditos, 40% tendrá dificultades para pagar impuestos y el 25% se verá forzado a despedir al personal.

Por ello, dijo que "es momento para sumar y encontrar los mejores rubros" que nos permitan enfrentar la crisis económica actual.