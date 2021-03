Para evitar repunte de Covid en NL cerrarán parques y parajes

Para evitar que haya un repunte en los casos de Covid-19, el Gobierno de Nuevo León cerrará durante la temporada de Semana Santa todos los espacios públicos y parques recreativos a los que suelen ir a pasear los habitantes del estado, presentándose grandes aglomeraciones. El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, señaló que entre los lugares que serán cerrados desde unos días antes al próximo periodo vacacional, son los parques Chipinque, La Pastora, Fundidora, y La Estanzuela, entre otros, además de lugares turísticos como la Cola de Caballo, presa La Boca y parajes de los ríos Pilón y Ramos.

El funcionario comentó asimismo que debido a que durante las últimas semanas ha prevalecido una cifra de contagios diarios inferior a los 200 casos, el Consejo Estatal de Seguridad en Salud acordó mantener sin cambios la reapertura de actividades sociales y económicas, con lo cual solamente permanecerán cerrados algunos establecimientos no esenciales como bares y cantinas. En otro orden, afirmó que recibió denuncias de que algunas personas están ofreciendo vacunas contra Covid-19 que venden hasta en 15 mil pesos, y dado que en este momento el biológico solamente lo pueden adquirir los gobiernos nacionales, pidió a la población que no se deje engañar, pues les estarían aplicando vacunas falsas o robadas.

Pero más bien, señaló, debe ser una falsificación porque las dosis auténticas que han llegado al país, las cuidan el Ejército y la Guardia Nacional, y las tienen contadas, por lo que no es fácil que puedan robarlas, así que estarían pagando 15 mil pesos por una inyección de agua. El secretario de Salud comentó que durante su participación en el proceso de vacunación, ha notado que las personas tienen muchas dudas con relación al biológico y la primera es si se la ponen o no, ante lo cual recalcó que son seguras y efectivas, por lo que, si algunos no quieren aplicársela, es incorrecto.

Y asimismo una vez que se la aplicaron hay quienes le preguntan si pueden comer con chile, si no les hará daño la carne de puerco, tomar alcohol, e incluso si pueden ir a trabajar. Hasta el informe de este jueves han fallecido en Nuevo León 10 mil 071 pacientes por Covid-19, de los cuales se contabilizaron 24 en el reporte de este jueves; este día se agregaron 168 contagios para un total de 170 mil 127 en lo que va de la pandemia. Asimismo, hay 502 personas hospitalizadas, de las cuales 149 están conectadas a un ventilador mecánico.