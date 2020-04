Para labores Hospital Rural del IMSS en San Buenaventura, Coahuila

Personal del Hospital Rural número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Buenaventura, paró labores este jueves, debido a falta de material de prevención para trabajadores y tras los contagios de COVID-19 registrados en un nosocomio de Monclova.

Derechohabientes de ejidos de este municipio que acudieron desde temprana hora para realizarse exámenes clínicos, esperaron durante la mañana a que se reanudaran labores en el recinto.

"Ahora salen que no tienen equipo, no tienen guantes que no tienen nada y pues aquí que nos esperemos", indicó una persona quien pidió omitir su nombre.

El paro de actividades se realizó tras la muerte de un médico contagiado del virus en el hospital 7 del IMSS en Monclova, donde se registra un brote entre 21 empleados.

En diferentes instituciones públicas de salud, tanto federales como estatales de varios municipios de Coahuila, se han replicado estas manifestaciones durante los últimos días.