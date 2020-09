Para los niños... ¿Hidalgo con cubrebocas y su Grito vía Zoom?

El Padre de la Patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, usó cubreboca esta vez para tocar una de las campanas de la iglesia de Dolores y arengar a sus fieles para iniciar la guerra de Independencia de México.

Convocó a la población a sumarse a la lucha independentista, pero para acudir a las reuniones deberán utilizar cubrebroca, gel antibacterial y sobre todo guardar la sana distancia para evitar contagios de Covid-19.

Esta escena fue parte de la adaptación que realizaron maestros de la Escuela Primaria Teotihuacán, ubicada en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México, para celebrar el 210 aniversario de la Independencia de México, que se transmitió de manera virtual y en la que participaron alumnos de todo los grados.

"Hoy hicimos una pequeña representación acerca de lo que fue el Grito de Dolores, pero se imaginan cómo hubiera sido si se hubieran encontrado en la que hoy estamos en plena pandemia, y así hicimos la representación el día de hoy", explicó la profesora Marisol Hernández.

Según la adaptación que hizo la mentora, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros de los que iniciaron la rebelión contra las fuerzas virreinales, recurrieron a Zoom, Meet y WhatsApp para efectuar sus reuniones virtuales independentistas, porque por la pandemia de coronavirus no pudieron hacerlo de manera presencial.

"Los chicos de sexto grado representaron a don Miguel Hidalgo, a don Miguel Domínguez, a Josefa Ortiz de Domínguez a Ignacio Allende y Juan Almada, cómo hubiera sido ese Grito de Dolores si estuvieran en plena pandemia utilizando cubrebocas, gel antibacterial, no se podrían haber reunido en persona y lo hicieron mediante videollamadas y plataformas digitales que tenemos hoy", explicó.

Aunque algunos de los personajes que participaron en el inicio de la Independencia de Mexico no habrían podido conectarse a las plataformas porque no tendrían internet, energía eléctrica o dispositivo móvil para hacerlo, como sucede con algunas personas actualmente, resaltaron en la representación escolar.

Los alumnos de los seis grados se vistieron con ropa muy mexicana para celebrar el inicio de la Independencia y siguieron a través de la pantalla de su computadora, tableta electrónica o teléfono celular la ceremonia virtual, ondearon la bandera y gritaron "¡Viva México!" desde sus casas.