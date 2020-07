"¿Para qué necesitamos veneno embotellado de los refrescos?", cuestiona López-Gatell

El Gobierno federal y estatal pusieron en marcha este sábado, en el municipio de Berriozábal, la Estrategia de Intervención Social de Salud Comunitaria, que impulsará los trabajos para prevenir contagios de Covid-19 y fortalecerá, además, acciones de bienestar social.

El modelo de atención preventiva, que aglutina a los tres órdenes de gobierno, fue conformado con habitantes de Vista Hermosa, un poblado de tzotziles colindante con Tuxtla Gutiérrez, en el que no se tienen reportes de contagios del nuevo coronavirus.

En el arranque de la Estrategia de Intervención Social de Salud Comunitaria, la primera del país, estuvieron el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas; la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores; el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, y el alcalde de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alba.

Al tomar la protesta a las integrantes del Comité de Agua y Salud, encabezado por Angela Pérez Martínez, que se pretende replicar en todas las comunidades para prevenir contagios de Covid-19, López-Gatell dijo que Chiapas será el punto de partida de este esquema de acción comunitaria para México, no sólo para la actual emergencia sanitaria, sino a futuro. ?Destacó como muy acertado que en el tema comunitario de la salud y el agua, la responsabilidad se deposite en las mujeres porque adquieren el compromiso diario de promotoras y "guardianas" en el cuidado, limpieza y distribución equitativa del líquido como elemento principal de la salud.

Les dijo que es importante que las mujeres asuman esa responsabilidad y que los hombres "dejemos que la tengan", pues en México se tiene una larga tradición machista de desplazar a las mujeres, de no escucharlas ni respetar sus decisiones y recomendaciones cuando ellas "actúan más rápido, pueden pensar muchas cosas a la vez y porque ven todo lo que está arriba, en medio y abajo".

El subsecretario planteó además mantener estilos de vida y buenos hábitos alimenticios como se practican en Vista Hermosa.

"¿Para qué necesitamos veneno embotellado de los refrescos? ¿Para qué necesitamos comer donas, pastelitos y papistas, que además traen la alimentación tóxica y la contaminación ambiental como los plásticos que acaban en los riachuelos, van al Cañón del Sumidero contaminan el mar", expresó López-Gatell

En su momento, el gobernador enfatizó que el primer comité de salud comunitaria en el país no quedó en una iniciativa, sino que el proyecto fue aterrizado, y de Vista Hermosa "vamos a seguirle para adelante hasta que cubramos todas las comunidades de Chiapas" porque los tres niveles trabajan como un solo gobierno y la salud se incluye en un único sistema.

Para enfrentar al Covid-19, dijo que la clave es es la prevención. Se tienen los barridos domiciliarios con entrega de medicamentos y se disponen de 14 clínicas regionales para esa enfermedad, agregó.

Rutilio Escandón expuso que el panorama actual es otro respecto al inicio de su gobierno en 2018, cuando los hospitales de Chiapas estaban "devastados" y no había ni un medicamento ni equipos. "Los poquitos que habían quedado se los robaron", declaró .

"Hay un aparato que se llama resonancia magnética, que pesa toneladas y para robárselo tuvieron que llevar tráileres, y nadie se dio cuenta, porque estaban de acuerdo", indicó.