Para ser candidato presidencial "llevo 40 años entrenando", asegura Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard sostuvo que está preparado para ser candidato a la presidencia de la República, ya que lleva "40 años entrenando" en distintos cargos.

"Mi primer trabajo fue un sismo en México, tú dirás; fue la reconstrucción después del sismo, ese fue mi primer trabajo, y ahora gracias al apoyo que me invitó el señor presidente López Obrador pues he estado practicando mi profesión que tiene que ver con la diplomacia y la defensa de los intereses de México en Estados Unidos y en el mundo", expresó en un evento en Tijuana.

El funcionario recordó que ha tenido cargos en la Secretaría de Seguridad Pública, también fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y jefe de Gobierno de la Ciudad de México. "Pues me he estado preparando toda la vida. Soy modesto, no quiere decir que ya sé todo, pero no me atrevería a hablar sobre el país si no hubiera pasado todo ese trayecto", manifestó el canciller.

Al ser cuestionado sobre si dejaría la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar la candidatura presidencial, precisó que el partido Morena debe establecer los tiempos.

"El año que entra el partido tiene que definir, supongo yo en el mes de enero o algo así, cuáles son las reglas del juego en cuanto a si va a haber debates o no; cuándo tienes que separarse de su cargo los funcionarios que quieran participar, cómo se va a hacer la encuesta", explicó.