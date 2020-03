Para superar incertidumbre por coronavirus debemos trabajar juntos, afirma López Obrador

CALVILLO, Ags. (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López a Obrador aseguró que para superar la incertidumbre que genera el coronavirus, debemos trabajar de manera conjunta con el objeto de que llegue la inversión y se mantengan las fuentes de empleo.



Durante una gira de trabajo por este municipio -dónde se exporta guayaba a todo el mundo-, el titular del Ejecutivo destacó que ahora que hay una situación especial en el mundo por el coronavirus, queremos superar esa situación de incertidumbre de manera conjunta para que se mantengan las fuentes de trabajo y sigan llegando empresas para que haya trabajo en Aguascalientes.

"Y estamos trabajando con Martín (Orozco, gobernador) para impulsar el desarrollo económico en Aguascalientes, que no haya crisis en las empresas".

En su mensaje, el titular del Ejecutivo recordó que aunque a algunos no les cuadraba mucho, se logró firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

"A algunos no les cuadraba mucho, pero era lo que más nos convenía; y a pesar de que apostaban a que nos íbamos a pelear con el presidente Trump, no fue así, llevamos una buena relación".

Señaló que si nos hubiésemos peleado con Donald Trump, imagínense, no aplican aranceles, afectan nuestro comercio exterior, no hay inversiones del extranjero, no hay empleos en México, no hay bienestar y la gente iba a tener, como antes, que seguir emigrando.

El Presidente presumió que con la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, llevamos muy buenas relación.

Aseguró que el gobierno de Estados Unidos "se ha moderado", ya no se dan los insultos de antes a los mexicanos, el trato discriminatorio, racista, ahora ya hay más respeto.

"Si seguimos así, va a haber respeto mutuo; pero si no se entiende que tienen que respetarnos, entonces vamos a hacer valer nuestros derechos, el derecho a la soberanía. Somos un país libre y soberano, eso es México".