Paran producción y comercialización de cerveza en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que a partir del viernes, debido a que no es una actividad esencial, se dejará de producir y comercializar cerveza en la entidad.

El mandatario estatal llamó a la población a evitar compras de pánico de cerveza y otras bebidas alcohólicas, pues advirtió que pueden provocar aglomeraciones innecesarias en los centros comerciales, y si les da el coronavirus, las bebidas embriagantes "ahí se van a quedar".

Rodríguez Calderón expuso que se trata de una medida derivada del acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación sobre las actividades no esenciales que se deben suspender dentro de la declaratoria de Emergencia Sanitaria.

Aunque no se incluye la prohibición de comercializar cerveza y otras bebidas alcohólicas, afirmó Rodríguez Calderón, él recomendó a los alcaldes que tienen la atribución al respecto, que impongan la Ley Seca, porque esto incrementaría los problemas de violencia en los hogares, por la situación de estrés que ya atraviesan algunas familias, como resultado de la cuarentena.

Por otro lado, el Gobierno de Nuevo León anunció la entrega de paquetes de alimentos básicos, por un monto de mil pesos mensuales hasta para cien mil familias vulnerables, afectadas en sus ingresos o empleo, como consecuencia de la situación de emergencia provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.

El programa que representará una inversión de cien millones de pesos, contempla la entrega de una despensa cada semana, por un equivalente a 250 pesos semanales o mil al mes.

Estará dirigido el programa a familias que perdieron o disminuyeron sus ingresos por las medidas de aislamiento social, recomendadas para evitar el contagio de covid-19. Entre los beneficiados estarán meseros, taxistas, y trabajadores que fueron despedidos.

Suman 78 casos positivos

El secretario estatal de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que la cifra de pacientes confirmados con el nuevo coronavirus se elevó a 78 en la entidad, dos más que el martes; pero se mantiene en 39 la cifra de pacientes que dieron positivo en laboratorios privados, y falta que el Indre los confirme.

Asimismo, hay ocho pacientes internados, cinco en estado crítico y tres delicados, dijo el funcionario y agregó que hasta hoy se han recuperado 21 de los pacientes que fueron afectados con el virus, y hay 50 casos sospechosos de haber contraído la enfermedad.

Por otro lado, comentó que las 50 mil pruebas que están disponibles en la entidad para detectar la presencia del nuevo coronavirus, todas son del tipo PCR, que son las más confiables y están validadas por la Secretaría de Salud federal y por la Organización Mundial de la Salud.

Afirmó que 20 mil serán aplicadas en 14 laboratorios del sector público y hasta 30 mil en 28 laboratorios del sector privado, que le cobraría cada una al gobierno estatal en mil 800 pesos, y a un precio inferior, si se incrementa la cifra.