Parece que me estoy volviendo neoliberal: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Al defender su política de importación de alimentos para controlar la inflación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó en que "ya se está volviendo neoliberal" porque está en favor del libre mercado.

"Se va avanzando (plan antiinflacionario) es la aplicación del libre mercado, no sé por qué se molestan, sin ellos enarbolaban esa bandera, solo que era engañoso, era el ´libre mercado en los bueyes de mi compadre, que haya competencia y libre mercado siempre y cuando yo siga siendo monopolio y siga teniendo el control del mercado´, lo que demuestra una vez más la hipocresía.

"Aunque a nuestros adversarios les moleste mucho, pero se ha ido avanzando. De lo del libre mercado, ya parece que me estoy volviendo neoliberal, ya me están convenciendo".

El presidente López Obrador aseguró que no todo lo de la política neoliberal es malo, si se aplicara adecuadamente.

"Por lo general está hecha y diseñada para favorecer a una minoría, y eso es lo malo, y lo que resulta lógico, como la competencia, el libre mercado, se distorsiona, se deforma, no se aplica, se usa como parapeto".

Refirió que en el caso de México crearon en organismos autónomos para evitar los monopolios o los llamados agentes preponderantes, y no sirvió de nada esa estructura para tener control de los monopolios, y estos sigue, todo fue una simulación.