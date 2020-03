Paro de mujeres mueve a pensar la problemática que enfrentan: Durazo

"El movimiento de ayer, un Día sin Nosotras, nos mueve como sociedad a reflexionar sobre la problemática que viven muchas mujeres en el ámbito de su vida", afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Sin embargo, dijo este martes al firmar un memorando de entendimiento con la representante en México de ONU-Mujeres, Belén Sanz Luque, dicha problemática "va más allá de gobiernos o actores políticos para encontrar su origen en un sistema económico que agrede, empobrece y depreda principalmente a la mujer".

"Eso no debemos perderlo de vista, plantearlo en esos términos no significa dejar de reconocer, al contrario, la legitimidad de la lucha y de las demandas que en estos días han tomado una dimensión mundial", indicó.

En un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, en el Museo Memoria y Tolerancia, Durazo Montaño reiteró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió un país en crisis de "seguridad que viene de lejos y cuyas repercusiones afectan de manera directa y algidamente a mujeres, adolescentes y niñas".

"Recibimos también instituciones de seguridad insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicio por eso las nuevas generaciones no saben lo que es la paz.

"En este contexto, entendemos y respetamos la legitimidad de las demandas de las mujeres mexicanas de una vida con libertad, mayor seguridad, justicia y dignidad. Es ahora, por supuesto, nuestra responsabilidad dar respuesta a sus reclamos con independencia de la penosa situación en la que recibimos a nuestro país en el ámbito de la seguridad", expuso.

Al respecto, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, consideró que después del 8 y 9 de marzo pasados sigue, "me propuesta, una alianza sociedad y gobierno para erradicar la violencia de género desde la familia y hasta las instituciones del Estado".

En este marco, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio anunció que una mujer ocupará la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional.