Paro del 9 de marzo, un regalo que merece cada mujer: CEM

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y arzobispo de esta ciudad, Rogelio Cabrera López, externó su apoyo al paro del 9 de marzo, pues afirmó no se arruina la economía ni se daña la agenda de nadie. Además, dijo, son sólo ocho horas, un regalo que merece bien cada mujer, y agregó que en las parroquias de Nuevo León y en la curia arzobispal, se van a suspender actividades que tengan a su cargo las mujeres.

Cabrera López señaló que este alto que hoy piden las mujeres tiene que ser apoyado por todos. "Si bien toda vida humana es digna de valor y de respeto, cuando se trata de los más débiles o de aquellos de quienes siempre se han aprovechado, hay que corregirlo".

Agregó que en este caso, las mujeres, las niñas, las jóvenes, las mayores de edad, todas merecen el respeto y el cuidado, y la autoridad debe siempre impartir justicia, porque si hay estos asesinatos que no tienen solución, los criminales se van dando sus libertades diciendo no pasa nada, y creen que nadie puede llegar a reconocer dónde está la verdad del asesinato.

Ante el paro del 9 de marzo, el arzobispo de Monterrey comentó que en todas las parroquias y en la curia arzobispal se van a suspender las actividades que realizan mujeres, ya que se tiene que apoyar esta toma de conciencia. Pero asentó, "queremos que no solamente ese día lo tomemos en cuenta".

Por ello, señaló, "vamos a hacer toda una agenda en la que aseguremos que los lugares de trabajo sean seguros espiritual, anímica y físicamente para todas las mujeres, y lo mismo hacerlo llegar a todas nuestras parroquias, creo este clamor e indignación de muchas de las mujeres lo debemos de tomar en cuenta".

Expresó que no basta decir, ah, pues qué bien, vamos a apoyar" sino que de ahí se tienen que desprender muchas acciones en las familias, los lugares de trabajo y en las escuelas. "Esto ya no debe seguir así ni en México ni en ningún lugar del mundo", dijo en alusión a los feminicidios y a otros actos de violencia contra las mujeres.

Precisó que la suspensión de actividades del 9 de marzo en la Arquidiócesis de Monterrey, es sólo para las mujeres, "a ninguna se le va a pedir que asista trabajar, para que haga lo que considere oportuno", pero los varones seguirán atendiendo a los fieles, salvo en las parroquias que no tienen actividades los lunes.

Cabrera López estimó que si la sociedad es sensible al reclamo de las mujeres por lo que está pasando, el paro puede contribuir para que más allá de esa fecha, puedan desarrollarse muchas cosas buenas a favor de las niñas y de todas las mujeres.

"En las escuelas, las instituciones de trabajo, las iglesias, y en todas partes, es necesario reivindicar el lugar que tiene toda mujer, y que se castigue toda acción que sea contraria a su grandeza y a su dignidad", declaró el arzobispo.

Expresó que "si hay alguien a quien queremos, es especialmente a las mujeres, ¿quién no quiere a su mamá, a su esposa, a su amiga?, entonces, dijo, este cariño que tenemos, debe traducirse en respeto y en exigir políticas públicas para que sea castigado todo aquel que lastime a una niña o a una mujer.

El arzobispo estimó innecesario hacer un llamado a los patrones para que no ejerzan represalias contra las trabajadoras que falten el nueve de marzo a sus labores, señaló que es de sentido común y de sana humanidad que sea un día de tomar conciencia, y puntualizó que con el paro "no se arruina la economía de nadie ni se daña la agenda de trabajo, son sólo ocho horas, merece bien ese regalo cada mujer".