Partido Verde está en la tablita y puede perder el registro: Murayama

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está a una infracción de perder su registro, advirtió el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en su espacio para W Radio, el funcionario indicó que derivado de las reincidencias del PVEM sobre promocionar su imagen fuera de los marcos legales, el órgano electoral decidió ir "un grado más allá de la sanción que establece la ley" al quitarles las prerrogativas en radio y televisión por un año.

Explicó que en la ley existen cinco grados de sanción y el Partido Verde "está en la tablita", toda vez que la sanción que se les dictó este jueves en la sesión extraordinaria del INE respondería al nivel cuatro de castigo, por lo que, en caso de volver a cometer una falta podría perder el registro.

Ciro Murayama detalló que la sanción al PVEM por promocionar su imagen en la veda electoral a través de 104 influencers, no fue sólo económica ya que se ha demostrado que esto no los ha inhibido de quebrantar la ley.

"Queremos que sea una sanción que les duela", dijo.

Sobre los dichos del presidente López Obrador, quien en su conferencia matutina de este viernes descalificó los fallos del INE, el consejero aclaró que esta es una decisión respaldada en la ley, pues se ha demostrado que lo hecho por el Partido Verde fue una estrategia publicitaria planeada.

"Estamos hablando de una estrategia de publicidad planeada, con un instructivo, no es algo espontáneo. Tiene que ser sancionado aunque al presidente no le guste"

En este sentido, acotó, la decisión de sancionar a Movimiento Ciudadano y al gobernador electo, Samuel García, por las publicaciones hechas por su esposa e influencer, Mariana Rodríguez, tampoco responde a un tema de esposos, sino a un tema de fiscalización.

"Esto no es un asunto de esposos, ni de matrimonios, ni de la prensa rosa, es un asunto de las leyes de fiscalización y del dinero en la política", aseveró.

"Quizá el presidente se imagina un árbitro electoral que reparta indulgencias con la ligereza que se habla en la mañanera... El INE va a seguir haciendo su trabajo aunque no le guste al presidente", finalizó.