Partidos chocan en el Senado por citar a comparecer a Medina Mora

La oposición en Senado señaló que si bien ellos van a pedir que el todavía ministro Eduardo Medina Mora asista a dialogar para profundizar sobre su renuncia; Morena por su parte asegura que no es necesario.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que no es necesario que el Medina Mora sea citado a una reunión para que esclarezca cuál es la causa grave que lo llevó a renunciar al cargo por el que fue electo por 15 años.

"No (vamos a llamar a Medina Mora), la aprobación de la renuncia la vamos a hacerla de forma directa, consideramos que es una decisión irrevocable, y que él obviamente ha decidido retirarse del cargo, por lo que de manera directa el Senado aprobará la renuncia, para iniciar el proceso de sustitución", afirmó en entrevista.

Monreal Ávila reiteró que será el próximo martes 8 de octubre, cuando se discuta y apruebe la renuncia en el pleno, sin pasar por comisiones, por lo cual se encuentra conversando con la bancada y la Mesa Directiva que encabeza Morena, para agilizar el trámite de la renuncia y arrancar el proceso de sustitución.

El líder parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que aunque el bloque opositor esté por llamar a comparecer a Medina Mora, el partido mayoritario no lo permitirá y la renuncia se avalará el próximo martes porque "nos van a ganar por mayoría", pues no se requiere de las dos terceras partes.

"Vamos a argumentar seguramente todos que es lamentable que no se tenga claridad en la causa grave, más allá de que se tenga información en medios, la causa grave sólo la puede explicar el que la vive, porque él pudiera estar siendo investigado, pero no es una causa grave.

Este hecho él lo explicó en una carta anterior (presunta corrupción), y dijo que se mantendría en el cargo, sin embargo, cuando se termine de argumentar, se va a votar y con la mayoría simple Morena va a ganar. Va haber debate, se va a decir y pedir, pero no hay manera de ganar", detalló Mancera.

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, añadió que se debe saber cuál es la razón de la gravedad para evitar especulaciones, y aunque es cierto que con la mayoría simple se puede avalar la renuncia, su fracción apelará para que acuda Medina Mora al Senado.

"Por el bien del país, del Poder Judicial y de las instituciones, se debería ir a fondo, yo esperaría que el partido mayoritario lo entienda, porque no es una cuestión de partidos sino de instituciones", expresó el panista.

El pasado viernes, el senador Samuel García (MC) dijo que su fracción está por convocar a Medina Mora para que haga del conocimiento del Senado las razones graves que lo llevaron a renunciar a su cargo el pasado jueves.