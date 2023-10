Partidos deben utilizar financiamiento público y remanentes: INE

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- En acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (

) resolvió que partidos políticos están obligados a utilizar el financiamiento público y sus remanentes para los fines y plazos establecidos en la ley.En sesión extraordinaria, se aprobó por unanimidad la respuesta a una consulta planteada por el partido Morena en el sentido de que se le autorice realizar un ajuste a las cuentas de remanentes del Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Estatales del ejercicio 2020, para ser compensadas con el déficit del ejercicio 2021, respectivamente.El máximo órgano de dirección del Instituto estableció que no es procedente autorizar el ajuste del remanente determinado en el ejercicio 2020 con el del 2021, de conformidad con el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización, pues la previsión de poder realizar un ajuste a la cuenta déficit o remanente de ejercicios anteriores se refiere a una cuestión distinta a la pretensión del peticionario y no guarda relación con la determinación de remanentes que realiza la autoridad fiscalizadora.Lo anterior, toda vez que el sustento normativo y argumentativo gira alrededor de la obligación de que los institutos políticos deben aplicar el financiamiento público para los fines que les fue entregado en el ejercicio correspondiente y, en su caso, reintegrar al erario del Estado los recursos que no fueron comprobados o ejercidos en dicho periodo.Los partidos pueden pagar deudas de un ejercicio con las prerrogativas del siguiente, pero deben devolver el remanente de años anteriores porque ya no le pertenece.En este punto, la consejera presidenta del, Guadalupe Taddei Zavala, consideró que la solicitud del partido es muy válida y que el Instituto está obligado a hacer la revisión y lograr un criterio entendible "que no necesite explicaciones, ni tampoco que se preste a interpretaciones, que sea la aplicación y el entendimiento total para todos los partidos políticos y la autoridad en general".