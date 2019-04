Partidos piden no aceptar los chantajes de la CNTE

Ciudad de México.- Los grupos parlamentarios de oposición —PAN, PRI, MC y PRD— en la Cámara de Diputados pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador no dejarse chantajear por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y le reviraron que los únicos que pueden cancelar y derogar reformas son los integrantes del Poder Legislativo.

Lo anterior luego de que este lunes el Presidente advirtió que si no hay acuerdo para que avance su propuesta (que deroga la reforma educativa) cancelará dicha contrarreforma y dejará las cosas como estaban antes del cambio constitucional de 2013.

"Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo extraordinario, si no, voy a proponer la cancelación. Voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa y voy a dejar las cosas como estaban... Entonces, no sé si de esa manera habría protestas. Creo que no", aseguró el presidente.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que regresar al sistema educativo previo a la reforma del año 2013 sería volver a consolidar la corrupción al manejar y vender plazas, y habría tráfico de personas, y consideró que no es tan fácil derogar una reforma, pues tendría que aprobarse un nuevo proyecto.

Tonatiuh Bravo, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), aceptó que la falta de consensos podría frenar la reforma y precisó que no es prerrogativa del Presidente retirar una reforma cuando ya entró en un proceso de dictamen, pero entiende lo que quiere decir de manera política.