Partidos reprueban en evaluación de portales de transparencia

Por tercer año consecutivo la mayor parte de los partidos políticos reprobaron en la evaluación a sus portales de transparencia, en donde, de acuerdo a la ley, deben publicar 63 tipos de información y actualizarla cada trimestre.

De acuerdo al 3er Informe de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, realizado por la organización Nosotrxs, que coordina el politólogo y académico Mauricio Merino Huerta, los partidos en general siguen sin cumplir sus obligaciones de transparencia, por lo que no hay efectiva rendición de cuentas, violan el principio constitucional de máxima publicidad, y con ello lesionan el derecho ciudadano de acceso a la información.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) obliga a los partidos a publicar información sobre un total de 63 rubros (detallados en los artículos 70 y 76), tanto en sus portales, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

En el SIPOT los partidos reportan más datos, pero éste es desconocido para el grueso de los ciudadanos, por lo que colocar datos ahí es para "llenar el expediente burocrático" ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y evitar sanciones, pues es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la ley, aunque ha sido permisivo con los partidos, concluyó Nosotxs.

Resultado de la evaluación a las páginas web de los partidos (que es la vía más consultada por los ciudadanos), la asociación civil acreditó que si se considera el total de rubros y publicación completa y actualizada, cuatro partidos son los más opacos: PAN (03.17%), PT (03.97%), Morena (08.87%) y PRD (18.25%).

La ausencia de información vigente se concentra en 20 temáticas, en que esos mismos partidos –salvo el PRD- no consignan lo que marca la ley. Así, la evaluación de todos ellos podría considerarse reprobatoria.

Esos datos no informados son: gastos se representación y viáticos, servicios profesionales por honorarios; gastos en comunicación social y publicidad; resultados de auditorías; dictaminación de estados financieros; contratos, avances programáticos o presupuestales o resoluciones y laudos, actas de sesiones y acuerdos de consejos consultivos.

No consignan tampoco sus documentos básicos (estatutos, declaración de principios, reglamentos) el gasto que realizan para la capacitación y liderazgo político de las mujeres, además de los montos que reciben de financiamiento público y las multas impuestas.

Sobre esos temas casi a ese mismo nivel de cero (como los tres partidos citados) se ubica el PRD, pues del total de 16 materias sólo reporta datos de dos.



PASAN PARTIDOS DE PANZAZO

Movimiento Ciudadano cumple sólo en 5 puntos sobre los que debe rendir cuentas pero no en 11, y los mejores evaluados son el PRI y el PVEM, que de los 16 rubros reportan datos de 10 y 12, respectivamente, aunque omiten datos relevantes.

Nosotrxs informó a los partidos sus resultados y dos de los opacos: Morena y PT no respondieron. De los que sí, remitieron la evaluación del Inai, que asegura que cumplieron, aunque los portales tengan escasa información o desactualizada, y sólo MC se acercó a explicar las problemáticas que tuvo su página.

En 2017 Nosotrxs realizó una primera evaluación de los portales de los partidos y Movimiento Ciudadano obtuvo 99% de cumplimiento en lo ordenado, promediada la información obligatoria en los dos artículos de ley; Los tres peor evaluados entonces fueron el PT 13.7% y el PRD con 34.4%.

En 2018 la segunda revisión arrojó de nuevo a MC como el más cumplido y los incumplidos el PT con 60.6% y el PRD con 70.3%. Ahora en 2019 por tercera ocasión apareció como el más opaco el PT y con ligera mejoría de PRD, pero se agregó Morena.

Por ello, Nosotrxs estableció que la falta de compromiso de la mayoría de los partidos con la transparencia como un valor de la democracia es la constante antes, durante las campañas o después de ellas.