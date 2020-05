Pasar el 10 de Mayo aislada por tener Covid-19

Vane, enfermera del Hospital General de Alta Especialidad del ISSSTE, resultó positiva a Covid-19 y este 10 de mayo, pasa aislada sin poder abrazar a su hijo y preocupada por sus compañeras que hoy trabajan atendiendo salas completas de enfermos con coronavirus.

Como enfermera, como madre, como paciente de Covid-19, "la verdad es muy triste, pensar en los pacientes que ahorita están en el hospital", hay unos que si saldrán, otros que desgraciadamente su pronóstico es malo, "pensar en mis compañeras, porque la mayoría de las que estamos en urgencias somos mamás y hoy tienen que ir a trabajar. Yo estoy de incapacidad, hay poco personal, me siento mal porque los dejé", afirmó Vane con tristeza y preocupación.

"Yo si quiero estar bien, para mi hijo y mi familia y para seguir trabajando. Este 10 de mayo es diferente, el año pasado me fui a celebrar, me llevaron a comprar mi regalo y hoy no he podido abrazar a mi hijo, no podemos salir, ni comprar nada, pues la comida no me sabe a nada", relató en entrevista a distancia con EL UNIVERSAL.

"Mis compañeras enfermeras vivirán un día diferente, intenso, sin celebraciones, porque este hospital del ISSSTE, ya está lleno de pacientes con Covid", indicó Vane.

"Me contagié de Covid-19 en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE de Tultitlán, donde llevo más de dos meses atendiendo pacientes Covid, que llegan al área de urgencias. En esta pandemia he atendido unos 20 pacientes.

A principios de abril, Vane relató que médicos y enfermeras de este hospital de Tultitlán tenían que comprar su propio equipo de protección, en el que estaban invirtiendo hasta 4 mil pesos, para evitar contagiarse.

"Las primeras guardias estaban tranquilas, con 10 pacientes, luego 18, pero la última guardia ya tuvimos 25 pacientes, siete de ellos intubados", relató la enfermera.