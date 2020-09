"Pasará esta racha de mala suerte"

Jojutla, Morelos.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el país atraviesa por una racha de mala suerte, la cual, señaló, es ocasionada por la crisis económica y sanitaria generadas por la pandemia de Covid-19; sin embargo, confió en que esta situación pronto se supere.

Al encabezar la supervisión del proceso de reconstrucción en el estado a tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que México ya "va saliendo del túnel y se ve la luz" que indica que se está avanzando en ambas crisis.

"Yo tengo la fe de que nos va a ir bien, de que ya va a pasar esta racha de mala suerte. Ahora, con el Grito de Independencia, terminé diciendo:

"´Viva la esperanza en el porvenir´, y eso creo, que ya vamos a salir del túnel en el que estamos, ya empieza a verse la luz que indica que vamos saliendo de la pandemia que ha causado mucho daño, el fallecimiento de muchas personas, lo que nos duele mucho, como también vamos a salir de la crisis económica y se va a llevar a cabo la 4T de la vida pública del país", refirió.

Acompañado del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien le refrendó su apoyo incondicional y absoluto, López Obrador aseguró que se está avanzando y se están sentando las bases de un cambio verdadero, "de lo que se necesitaba, de lo que exigía la gente, por lo que votó el pueblo en 2018".

Garantiza derecho a manifestación

Al asegurar que su gobierno no es represor ni autoritario, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que mantienen un plantón en la Ciudad de México, pero pidió a sus dirigentes, "a los meros meros" que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles.

De gira por Morelos, señaló: "Ahora que hay un plantón en el Centro de la Ciudad, cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y por la democracia, ellos deben saber que tienen las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, que se van a quedar ahí en sus casas de campaña como lo hicimos.

"Ojalá y se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días, nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes", dijo.