Paso por paso: ¿Qué pasaría si te ganas el avión presidencial?

Esta mañana de martes, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, mostró el boleto tentativo de la rifa del avión presidencial, que no se ha vendido desde el año pasado, pues cuesta 130 millones de dólares.

De acuerdo con el boleto el Boeing 787 podría rifarse el próximo 5 de Mayo, como fecha tentativa del sorteo.

Sin embargo, a pesar de que las personas compren el "cachito" en $500 pesos para la rifa del avión presidencial, todo parece indicar que obtendrían el dinero de inmediato, ni la aeronave de manera física.

Según la explicación del Presidente, quien se gane el avión presidencial pueda tener ese dinero en un fideicomiso en el Banco de México. El objetivo sería que cuando se venda el avión, al ganador "le vayan entregando los intereses, se vayan capitalizando y que en un tiempo pueda decidir qué hacer con su dinero".

AMLO dijo que al ganador no le pueden dar el avión presidencial de manera física, por lo que tendría que ser el dinero, pero que una suma tan grande podría afectar a quien se lo gane.

"Cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie, no afecte a su familia, que pueda tener este bien, pero que lo aplique adecuadamente, que sea un bien para toda la familia", dijo en su conferencia.

Sin embargo, el ganador no podrá vender el avión presidencial en una cantidad muy inferior a la establecida. Anteriormente, AMLO detalló que "tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión, sería muy lamentable que lo malbaratara. Como norma le tendríamos que poner que si lo vende, cuando menos sea a precio de avalúo, por él mismo, pues, pero es que estamos hablando de un avión; si lo va a rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre. Ciertas cosas que tendrían que resolverse".

Según las declaraciones que el Presidente de la República dio durante esta semana en sus ruedas de prensa, la persona que hipotéticamente ganara el avión tendría que realizar un gasto millonario. Por ejemplo, el Mandatario ha informado que realizar un vuelo en el TP01 tiene un costo de al menos 15 mil dólares.

A esto se debe sumar que, según el Ejecutivo federal, se deben realizar pagos de 4 mil dólares cada siete días para darle mantenimiento a la aeronave; de igual forma estos aviones, por su tamaño y para mantenerlo en condiciones de operar, tendría que realizar viajes de cinco horas en promedio.

También ha dicho que los aviones como el José María Morelos y Pavón deben ser trasladados a California para ser reparados y recibir mantenimiento, pues ese es el lugar donde los fabrican. Esta situación implicó al gobierno mexicano pagar 1.6 millones de dólares en un año por mantener la aeronave en el país vecino.

Quien resultara ganador de la rifa propuesta por López Obrador debería tener un espacio de las dimensiones del avión para guardarlo: 57 metros de longitud, 60 metros de envergadura y 17 metros de altura.

Otra traba para el ganador serán los impuestos. "Se tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder. Por ejemplo, hay que resolver sobre el pago de los impuestos porque el que saca un premio tiene que pagar un impuesto", dijo AMLO.

Por lo que el ganador del avión presidencial verá una serie de trabas. Y no, no podrá estacionarlo afuera de su casa.