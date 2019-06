Patrulla Fronteriza rescata a niño hondureño de morir en el Río Bravo

En el Río Bravo, entre Piedra Negras, Coahuila e Eagle Pass, Texas, un menor, de 13 años de edad, originario de Honduras, estuvo a punto de morir ahogado, por lo que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos acudieron en su auxilio y lograron revivirlo.

Después de recorrer miles de kilómetros desde su país y sortear una serie de peligros, el adolescente centroamericano y sus padres estaban a unos metros de alcanzar el anhelado "sueño americano", cuando ocurrió lo que pudo haber terminado en una tragedia más; ocasionada por el éxodo de migrantes centroamericanos que huyen de sus países, desesperados porque no soportan la violencia y el hambre.

El incidente sucedió el jueves en las inmediaciones del Puente Internacional 1, pero recién trascendió, esto por la difusión del video y fotografías donde elementos de la Patrulla Fronteriza auxiliaron a dos personas que intentaban mantenerse sobre el nivel de la corriente de agua.

El menor de edad, cuyo nombre no se dio a conocer, estuvo más de un minuto sumergido en el agua y al momento que lo sacaron ya no respiraba, su cuerpo estaba inerte, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiovascular (RCP).

Afortunadamente la oportuna intervención de brigadistas de la Patrulla Fronteriza permitió que el migrante hondureño expulsara el agua de sus pulmones, para volver a respirar por sí mismo y recuperar la conciencia.

Los padres del adolescente también fueron sacados de la corriente del Río Bravo y trasladados a la estación sur de Eagle Pass para ser procesados por Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).