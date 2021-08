Payasada e hipocresía ir a la OEA a denunciar "narcoelecciones", considera Buscaglia

La visita del PRI, PAN y PRD a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar a Morena por la supuesta narcoelección de junio pasado no es más que show, circo, una actitud poco patriota pero, ante todo, hipócrita, "porque primero nos tenemos que mirar en el espejo antes de entrar a acusar a partidos sin la debida evidencia", dijo esta noche el doctor Edgardo Buscaglia, especialista y asesor de estados y sociedad civiles en temas de prevención y desmantelamiento de redes criminales transnacionales dedicadas a la trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico ilegal de armas, drogas, flora y fauna, entre otros delitos.

El lunes pasado, los líderes de los principales partidos opositores en México, que se han aliado bajo el nombre "Va por México", se reunieron en Washington, DC, con Almagro, para denunciar lo que llamaron unas "narcoelecciones", debido a la supuesta intervención del crimen organizado el 6 de junio.

"[El objetivo de la denuncia] es sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en nuestro sistema democrático, sobre el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores", expuso Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional en un comunicado.

Entrevistado en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, y que se transmite por la plataforma de YouTube, Buscaglia expuso que no vio en la pasada elección federal ningún elemento que confirme que la delincuencia organizada penetró a Morena más de lo que viene penetrando hace décadas al PRI, al PAN, al PRD o al Verde.

"A lo largo de los años, cuando a mí me llevaban con la Fepade [Fiscalía Especializada en Delitos Electorales], por ejemplo, en Chiapas, en Veracruz, yo veía claramente a grupos armados con protección de la policía estatal –esto hablando del Veracruz del PRI, el de Javier Duarte–, y eran grupos armados acarreando a miles de personas; en Chiapas lo vi cuando estaba Velasco [Manuel Velasco Coello], del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Es generalizado el problema de la penetración de la delincuencia organizada en el sistema político mexicano y lo venimos denunciando hace tiempo. Claramente, si estoy observando este fenómeno con la Fepade al lado mío no voy a estar denunciándolo yo, se veía. Y en ese momento, el doctor Santiago Nieto Castillo intentó frenar ese proceso, cuando estaba Enrique Peña Nieto en el cargo, y quiero recordarles una historia que viví: en varias oportunidades en la Fepade de Nieto, cuando él intentaba detener a estas personas que estaban acarreando gente o llevando cajuelas llenas de dinero para el PRI o el Partido Verde, las autoridades locales los comenzaban a asediar a ellos, a las ONGs, a mujeres incluso embarazadas; los detenían, los asediaban. O sea que estábamos enfrentándonos a estados mafiosos, y eso yo lo vi en el PRI y en el PAN. Justo ahora me han pedido que escriba un libro sobre esos casos –con una editorial importantísima con la cual ya escribí– para documentar esta corrupción política como delincuencia organizada", explicó.

"Así que si esta gente está en la OEA denunciando casos de delincuencia organizada en el sistema electoral, deberían denunciar esos casos que han afectado a personas y a gobiernos de sus propios partidos a lo largo de los años", agregó el también académico investigador "Senior" en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Buscaglia también citó un estudio científico sobre delincuencia organizada y corrupción, escrito por Susan Rose-Ackerman y Jana Kunicovã, que determina con precisión que el sistema electoral de México tiene presencia de delincuencia organizada en todo, "y no es un problema de Morena o solamente del PRI, es un problema generalizado de dineros ilegales", expuso.

"El caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), un caso que envuelve a la delincuencia organizada que Lozoya mismo describió en los testimonios que se filtraron y que leímos el año pasado, exhibe una delincuencia organizada de cuello blanco, como la mas poderosa delincuencia organizada en los países en que trabajé. Incluso en Afganistán, donde la delincuencia organizada más poderosa era la del entonces Presidente Hamidd Karzai [quien gobernó ese país del 22 de diciembre de 2004 al 29 de septiembre de 2014] y quien estaba filtrando 800 millones de dólares a través de un banco y de una persona equivalente a Lozoya, que estaba al ladito del Presidente Karzai. Esa es la corrupción que a mí me preocupa esa y no la corrupcioncita del "Mayo" Zambada [Ismael Zambada García, narcotraficante sinaloense]. Esa es la corrupción en grande", dijo quien es además Director del International Law and Economic Development Centre.

Entonces, planteó a Delgado Gómez y a Páez Varela, "cuando yo veo que la Fiscalía General de la República (FGR) tipifica asociación delictuosa a la tía de alguien, eso es un pacto de impunidad, porque realmente hay que irse contra decenas de políticos que recibieron dinero a través de un caso como el de Lozoya".

"Y hay casos en todos los partidos que pueden exhibirse (Amigos de Fox, por ejemplo, o el tema de ´Los Chuchos´, entre muchos otros), pero como Morena es un nuevo partido por obvias razones se van en contra. O sea que es un cáncer que afecta a todo el sistema político mexicano, entonces que comiencen a denunciarse entre partidos haciendo show y circo, me parece que es un servicio muy pobre a México, me parece una actitud muy poco patriota y, ante todo, me parece una actitud hipócrita, porque primero nos tenemos que mirar en el espejo antes de entrar a acusar a partidos sin la debida evidencia", afirmó.

"El Mayo" Zambada, por ejemplo, le pone huevos a todas las canastas, "entonces uno tiene que partir de la premisa, dado este estudio científico de Ackerman y Kunicovã, que todos los partidos están infiltrados en un ambiente institucional de impunidad, ausencia de auditorías preventivas en cuanto al origen de financiamiento de campañas, en un ambiente donde el dedazo, la tómbola y la encuesta a modo determina quien va a ser candidato o no, tienes a millones de personas mexicanas honestas, trabajadores, patriotas... a veces se me caen las lágrimas viendo a esa gente luchar diariamente y que podrían ser candidatas y candidatos en las listas de los partidos, y los ves con las listas cerradas, debido a ese sistema de lista cerrada que las profesoras Ackerman y Jana Kunicovã consideran ´un regalo de Navidad´ para la delincuencia organizada mundial", expuso.

México tiene un desafío histórico por delante: el de una reforma electoral en serio y no de la simulación que propone el Senador Ricardo Monreal Ávila en su documento filtrado por los que lo rodean, critico el especialista.



"Es una simulación para acumular poder, reducir el número de senadores, diputados o de integrantes de distrito nacional electoral. Esa es una reforma cosmética, pero lo que realmente necesita México es hacer una reforma electoral democrática, que le dé entrada a las precandidaturas de millones de personas luchadoras, honestas. Los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, y me consta, son honestas, trabajadoras, mucho más trabajadoras de lo que veo en Europa o en Estados Unidos, por necesidad, obviamente, trabajan de sol a sol. Esa gente tiene que entrar a las precandidaturas en todas las listas y someterse a auditorías sobre los orígenes de sus patrimonios, a preliminares auditorías civiles en cada partido –que el doctor Nieto las trató de proponer y lo sacaron a patadas– y ahí se verá que va a ser mucho más difícil para ´El Mayo´ comprar elecciones como lo hace ahora al por mayor", planteó el doctor Edgardo Buscaglia.