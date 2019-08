Payaso se lleva una sorpresa; su hija lo visita con toga y birrete

"Raymundín", el payasito más popular de Ciudad Victoria, fue sorprendido por una de sus hijas, Consuelo Elizabeth Saldaña Martínez, quien vestida con toga y birrete fue a festejar con él su graduación de licenciada en Desarrollo Infantil, a la gasolinera donde labora como despachador una estación de combustible en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Raymundo Saldaña Casso, nombre real del payasito, subió un video y fotografías de tan emotivo momento a su página de Facebook que se llama "Raymundín Cara de Calcetín". En el video que tiene una duración de 30 segundos se observa a Consuelo Elizabeth quien llega con documentos en mano hasta la gasolinera donde trabaja su papá, y se estrechan en un abrazo.

"Mi hija se graduó y no pude estar en su ceremonia debido al trabajo, y esto pasó... ah, pero que tal más tarde eh", escribió "Raymundín".

En entrevista para El Universal, compartió lo que sintió en ese momento. "Se me hizo un nudo en la garganta, carnal, me sentí muy orgulloso por el esfuerzo que hizo mi niña, y todos como familia que somos; valió la pena, una meta más en su vida".

Raymundo Saldaña, quien en total tiene 7 hijos, mencionó que Consuelo Elizabeth se graduó en la Universidad Internacional de América. "Tres de mis hijos están casados, dos trabajando y dos a cargo en la familia aún", detalló.

Saldaña Casso se dedica al oficio de payaso con el personaje de "Raymundín" desde hace 34 años, con el cual actúa en fiestas infantiles y anteriormente en un programa de televisión. También ha sido músico grupero y actualmente labora también como despachador en una gasolinera de Ciudad Victoria.

"Raymundín" tiene una peculiaridad, ya que es la sensación de los niños al acudir a su trabajo con la pintura y nariz colorada de su personaje de payaso. Es común que interactué con los niños y que los papás felices suban a las redes sociales videos de los encuentros de los niños con el payasito.

Por ello, cada vez son más largas las filas de vehículos para surtir gasolina con un despachador que al brindar el servicio también les arranca una sonrisa a los niños.