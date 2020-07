Payasos y cirqueros piden apoyo ante crisis frente a Palacio Nacional

Artistas populares como payasos, cirqueros, malabaristas y artesanos se manifestaron esta mañana de forma pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México para pedir a través del arte una respuesta del gobierno ante la crisis que enfrentan por el Covid-19.

"El día de hoy estamos porque queremos un apoyo, un crédito en especie o económico pero al mismo tiempo nosotros como artistas somos y debemos ser usados como una herramienta para facilitar al pueblo la información", comentó el payaso Skatiny, miembro de la Unión Mexicana de Artistas Populares 2020.

"Tenemos el deber artístico, ético y moral de acercarnos con nuestro público ya sea con un instrumento, una nariz roja, una artesanía o danza y hacerles saber que no están solos, todos estamos viviendo una terrible situación extraordinaria y no estamos buscando culpables sino soluciones porque podemos trabajar de la mano con el gobierno federal, estatal y municipal; como artistas podemos facilitarle a la gente la información".

Los artistas de la Ciudad de México y Estado de México recalcaron su necesidad de trabajar, pues muchos no tienen empleo desde marzo y algunos han recurrido a trabajos en semáforos e incluso a cuestiones no relacionadas con su profesión como la albañilería.

"La gente que nos ve en las calles, en el transporte público necesita diversión, música, esparcimiento ", señaló Skatiny.

"Así como pedimos un apoyo al mismo tiempo ofrecemos lo que siempre hemos hecho, nuestro trabajo artístico y honrado".

En esta que fue la tercera manifestación pacífica asistieron miembros del Movimiento en escena, jala cables, la comunidad cirquera, entre otros. Los representantes del grupo entregaron un oficio a las autoridades con sus peticiones.

"Nos hemos reunido para de manera respetuosa, firme y decidida exigir que se cumpla y agilice el ofrecimiento del apoyo económico emergente que ofreció el Gobierno federal decretado por el Presidente de la República", señaló Miguel Delgado Valdovino.

Los asistentes explicaron que ya se han entregado apoyos a algunos de los artistas de la CDMX, sin embargo, no han tenido respuesta los provenientes del Estado de México.